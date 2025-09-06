Al via la magica sfida tra contrade. Domenica il gran finale con corteo

Torna l’atteso Palio di Bagno a Ripoli – Giostra della Stella, pronto a coinvolgere i cittadini nelle sfide tra contrade e poi nel gran finale della corsa coi cavalli per inforcare più stelle e portare a casa l’ambito premio. Quest’anno la giornata clou sarà domenica 14 settembre, ma per tutta la prossima settimana la città sarà coinvolta in varie iniziative che preparano al momento più atteso.

Per la 46ª edizione, come da tradizione il quartier generale sarà ai giardini ai Ponti, dove lunedì l’apertura è affidata all’aperitivo inaugurale al chiosco I’Barroccio; martedì ci saranno le prove generali del corteo storico alle 22. Mercoledì alla cena collettiva sarà presentato il Palio, mentre giovedì 11 i cavalieri si cimenteranno nella ’provaccia’, prova generale di assegnazione alle contrade.

Domenica il chiosco aprirà alle 10, mentre alle 15 sono convocati gli atleti delle contrade: dopo riceveranno la benedizione insieme al palio e poi via ai giochi con le corse con l’uovo, i sacchi, i cerchi e i barrocci lungo via Roma e il tiro alla fune. Alle 20,30 partirà il corteo storico con musici, sbandieratori e figuranti in costume rinascimentale. Da via Bocci a piazza della Vittoria, fino all’anello dei Ponti, il corteo sfilerà accompagnato dagli inni della Filarmonica Cherubini, preludio alla Giostra della Stella, quando i cavalieri si sfideranno infilzando la stella appesa al leone dorato.

