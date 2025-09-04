In escandescenze in città. Strappa le piante di notte

Stava strappando le piante dalle fioriere del centro storico di Grosseto quando è stato sorpreso. Si tratta di un 44enne di origini albanesi che in piazza del Sale toglieva una a una le foglie dalle piante ornamentali. Non si è fermato lì. Ieri, poco dopo mezzogiorno, il 44enne è tornato a colpire: questa volta in piazza Gioberti, dove ha sradicato tutte le piante dall’aiuola e le ha portate davanti all’hotel Bastiani, lasciandole in terra. Molte le persone che hanno segnalato l’accaduto alle Forze dell’ordine che sono arrivate sul posto. Ma questa sua ossessione non è un caso isolato: qualche giorno fa il 44enne era stato anche arrestato per ben due volte. Era stato infatti sorpreso alla stazione, una prima volta mentre camminava sui binari dopo aver perso il treno, un’altra invece, voleva salire su un Intercity senza biglietto. Quando gli agenti della Polfer lo hanno fermato, lui li ha minacciati di morte e ha cominciato a strattonarli. Uscito dal tribunale con un’ordinanza di divieto di dimora nella provincia di Grosseto, il 44enne ha proseguito con i suoi strani comportamenti. La sera di lunedì si è presentato di nuovo in centro, ed ha aggredito il dipendente di un locale che gli aveva chiesto di pagare due panini. Dopo essere stato allontanato una prima volta dai carabinieri, il 44enne era tornato di nuovo in centro e aveva di nuovo dato in escandescenze. In quell’occasione, gli agenti delle "Volanti" lo avevano portato all’ospedale in stato confusionario. Ma, appena uscito dal Misericordia il 44enne è tornato in centro, accanendosi questa volta sulle piante. Pochi giorni fa era stato fermato sempre dagli agenti delle "Volanti" nella zona di porta Corsica. In mano aveva un girasole e anche un topo morto.