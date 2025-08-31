Canaletto quartiere nel caos: "Il Comune deve intervenire"

Sosta selvaggia, automobili che circolano contromano, furti di ciclomotori e abbandono di rifiuti. Accade nel quartiere di Canaletto, più precisamente nell’area circostante a via del Popolo al Canaletto. Una situazione allarmante che il consigliere comunale del partito Democratico, Andrea Montefiori, ha deciso di sottoporre all’attenzione dell’amministrazione presentando un’interpellanza. Montefiori chiede di sanare queste problematiche che perdurano da molto tempo. "Già nel recente passato – spiega Montefiori – sono state utilizzate telecamere di sorveglianza, probabilmente per un periodo troppo breve per arrivare alla soluzione dei problemi". Infatti, il consigliere denuncia "continui episodi di rimozione dei dissuasori posizionati nei pressi degli attraversamenti pedonali per evitare la sosta vietata sugli stessi. La costante violazione del divieto di procedere controsenso nel tratto di via del Popolo". E ancora evidenzia i frequenti furti di ciclomotori, l’abbandono di rifiuti e di fioriere.

"E’ necessario e giusto non avere alcuna tolleranza nel contrastare comportamenti illeciti e di arroganza da parte di cittadini evidentemente non abituati al rispetto delle regole della convivenza tra le persone". Per questo il consigliere di opposizione Andrea Montefiori interpella l’amministrazione perché intervenga "posizionando le telecamere di sorveglianza per identificare e sanzionare i responsabili, prevedendo la chiusura con lucchetto dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e attivando controlli costanti e mirati della polizia locale".