’Mal’ nel futuro. Nuovo logo e tanto on line

Un nuovo logo, una comunicazione più moderna e una presenza rafforzata sul web: è questo il nuovo volto di Mal – Sarti di Maremma, storica azienda sartoriale di Castel del Piano, attiva dagli anni Settanta. L’occasione per presentare il restyling è stata l’evento ospitato nella sede di via della Croce dove clienti, amici e partner hanno potuto scoprire la nuova identità visiva del marchio.

Fondata nel 1970 da Liliana e Mario Monaci, l’azienda – il cui nome deriva proprio dalle iniziali dei fondatori – è oggi guidata dalla figlia Monica e dal marito Alessandro Agostini. Nel tempo, la sartoria ha saputo evolversi, passando dalla produzione di giacche in pelle a una linea completa di abbigliamento in tessuto, mantenendo sempre uno stile artigianale e legato al territorio.

"Abbiamo scelto di investire nella nostra immagine per essere più riconoscibili e presenti online – spiegano i titolari –. Il nostro marchio aveva bisogno di uniformità, così come la nostra comunicazione. Abbiamo voluto valorizzare le radici, mantenendo la sigla storica ‘Mal’ e raccontando, attraverso le immagini, il forte legame con la Maremma e l’Amiata".

Il progetto ha coinvolto anche i figli, Viola e Simone, attivamente impegnati nell’azienda familiare, e ha portato all’attivazione di un e-commerce sul sito www.sartidimaremma.it. Un percorso di rinnovamento, quindi, che ha ottenuto anche il plauso di Cna. "Facciamo i nostri migliori auguri a Mal – Sarti di Maremma – ha dichiarato la direttrice Anna Rita Bramerini –. È un esempio virtuoso di eccellenza artigiana che sa innovarsi, valorizzando le competenze del territorio".