Terme di Saturnia: molte proposte anche fuori dalle piscine

Con l’arrivo di settembre, l’estate rallenta e cede il passo all’autunno, portando con sé il desiderio di quiete, introspezione e rigenerazione. È proprio in questo momento di passaggio che il Parco termale di Terme di Saturnia Natural Destination propone un calendario ricco di eventi pensati per celebrare il benessere in tutte le sue forme: tra musica, sapori del territorio, pratiche olistiche e rituali termali.

Il mese si apre con due appuntamenti che uniscono convivialità e relax. Per i prossimi due sabati, dalle 16 alle 20, le vasche del Parco termale si animano con il format "Settembre DiVino": un dj set soft accompagna gli ospiti durante il pomeriggio, mentre il sole tramonta tra i vapori delle acque termali. Accanto alla musica, una selezione di vini locali invita alla scoperta dei profumi e dei sapori autentici della Maremma, in un’esperienza di degustazione gratuita e immersiva.

In occasione del World Wellness Weekend e dell’equinozio d’autunno, Terme di Saturnia si trasforma in un santuario del benessere a cielo aperto. Da sabato 19 a domenica 21, gli ospiti potranno partecipare a un ricco programma di attività gratuite dedicate alla cura del corpo, della mente e dello spirito. Tra le sessioni proposte: Mindful Stretch & Breathwork, Face Yoga, Equinox Power Flow, Heart Opening Flow, Vinyasa & Balance, oltre a meditazioni guidate e momenti di aromaterapia.

Un’attenzione particolare è rivolta al rituale Aufguss, condotto da maestri esperti che trasformano la sauna in un’esperienza multisensoriale attraverso suoni, profumi e movimenti coreografici. Sabato 20, dalle 19 a mezzanotte, le vasche di Saturnia si accendono di rosso per il Campari Red Pool Party, evento firmato Campari che promette un’atmosfera sofisticata e fuori dal comune. Tra vapori termali e scenografie notturne, la serata sarà accompagnata da un dj set dal vivo e un ricco aperitivo a buffet.