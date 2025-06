Equi e la rinascita del Parco Termale. Rigenerare, valorizzare e crescere con un investimento milionario

Un investimento di circa un milione di euro grazie a progetti sviluppati fra Comune, Gal e Regione Toscana per la rinascita per parco termale di Equi. E il centro, con le nuove piscine, ha potuto inaugurare l’altra sera, alla presenza dell’amministrazione comunale al completo, i sindaci di Fosdinovo Antonio Moriconi, di Casola Mattia Leonardi, di Comano Antonio Maffei, il comandante dei carabinieri di Fivizzano Antonello Panzanelli, la dirigente scolastica dell’Istituto Belmesseri Lucia Baracchini, numerose altre autorità e pubblico, alle 18 di venerdì scorso, ad Equi Terme. Dopo la benedizione impartita dal parroco don Guido Ceci e il taglio del nastro, nessun discorso ufficiale. "Vi pregherei piuttosto di ammirare il nuovo complesso delle Terme – ha esordito il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti –: quanto è stato costruito, le tante innovazioni apportate alla struttura, perché è questo quello che conta". Quasi un milione dunque l’investimento, come ha sottolineato il consigliere Giovanni Poleschi, delegato allo sviluppo delle Terme e presidente del consiglio comunale.

"E’ iniziato da un progetto di riqualificazione imperniato su interventi di rigenerazione urbana attraverso il Gal che ha visto coinvolta anche la struttura adiacente della spa oltre il Comune capofila – ha spiegato –, la stessa parrocchia del paese e alcuni ristoranti della zona. C’è stato inoltre un cospicuo intervento sulla riqualificazione energetica della struttura e si è proceduto con altri due progetti per il 2023 e il 2024 che hanno coinvolto economicamente sia il Comune di Fivizzano sia la Regione Toscana. In particolare gli investimenti hanno riguardato tutto il rifacimento dell’area esterna alle piscine con il rimodellamento dell’ area esterna del Parco utilizzando materiali di pregio come il marmo travertino. Un progetto che, fra l’altro, ha visto anche la collocazione di una vasca per idromassaggio con acqua calda, posizionata all’esterno per dare un servizio in più ai turisti e a tutti gli utenti. E questo in attesa che la parte del privato renda fruibile la Spa con continuità".

Così, per la prima volta nella storia delle Terme, fra pochi mesi si prevede l’avvio di una serie di certi servizi che saranno garantiti per tutto l’anno. "Abbiano deciso quindi di valorizzare ulteriormente tutto il complesso termale con altri interventi – continua Poleschi – che saranno realizzati nei prossimi anni con risorse fresche. Tutta la parte esterna, compresa l’area del bar e l’ingresso, è tutta nuova, con uno spazio dedicato per chi desidera restare nel parco. All’esterno del reparto inalazioni è stata realizzata una bellissima fontana con doppia cascata già funzionante". Un altro progetto riguarda la parte antistante il viale delle Terme che è stato totalmente rifatto, compresa una nuova viabilità per dare maggiore valore all’ingresso. Anche qui è adesso presente una fontana, creata dall’idea dell’architetto Folegnani la cui immagine ricorda le Apuane con il suo marmo e lo sgorgare delle acque che danno origine, non alle Terme di Equi.

Roberto Oligeri