Porte aperte al rinnovato parco termale

"Alle Terme di Equi, il futuro è adesso", lo sice il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti. Che annuncia "l’inaugurazione del rinnovato Parco Termale presso la struttura, venerdì prossimo, con un evento aperto a cittadinanza e stampa". Un importante intervento di riqualificazione di circa 1 milione di euro: "L’amministrazione ha rinnovato l’area termale restituendo al territorio un luogo di benessere, salute e di turismo sostenibile incastonato nel cuore delle Alpi Apuane. Sarà pertanto offerta al pubblico - precisa Gianluigi Giannetti - a partire da sabato 21 giugno un’esperienza completamente nuova fra natura, relax e trattamenti rigeneranti". Il progetto ha previsto il recupero delle strutture storiche, l’ammodernamento degli impianti e la creazione di nuovi spazi per il benessere all’aria aperta,in completa armonia con il paesaggio naturale dei luoghi. "Si tratta di un momento di grande orgoglio per la comunità - afferma il primo cittadino - Le Terme di Equi rappresentano un patrimonio storico-naturale unico che finalmente torna a vivere con uno sguardo al futuro".

La struttura è stata assegnata pro tempore alla stessa società dell’anno scorso, in autunno uscirà un bando che darà modo all’aggiudicatario di gestirla per molti anni. "Dobbiamo ringraziare la Regione e il Gal Lunigiana - dice il consigliere Giovanni Poleschi, delegato alla valorizzazione della struttura termale di Equi - per aver contribuito al finanziamento del progetto integrato poi dal Comune. Per aver seguito l’iter da anni è una soddisfazione di carattere personale quella di assistere a questo deciso miglioramento delle Terme; siamo certi che verrà molta gente in quanto la struttura raggiunge ormai notevoli livelli qualitativi. Essendo del Comune, opereremo in maniera che vengano offerti servizi a costi contenuti in modo che le Terme possano essere fruibili a tutti gli strati della popolazione. L’inaugurazione vedrà la partecipazione delle autorità locali, operatori turistici, cittadini e mass media, in un’occasione di vera rinascita per una delle località termali fra le più suggestive di tutta la Toscana".

Roberto Oligeri