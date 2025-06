La nuova Pineta è realtà. Uno spazio rigenerato tra memoria e benessere

Taglio del nastro per la nuova Pineta cittadina. Decine di cittadini e visitatori, di tutte le età, hanno preso parte alle attività organizzate nel giorno della inaugurazione alla presenza del sindaco Fausto Risini, dell’amministrazione comunale, dei tecnici. Un momento atteso da tutta la comunità, che ha segnato la restituzione ufficiale alla città di uno dei suoi luoghi pubblici più amati: la Pineta del Parco Santa Chiara, con il viale della Rimembranza e le nuove aree gioco. Il progetto di riqualificazione, per un importo complessivo di oltre 609 mila euro (di cui 487.000 euro finanziati dal Psr e la restante parte dal Comune), ha trasformato un’area storicamente significativa ma da tempo in degrado in un parco urbano moderno, sicuro e pienamente fruibile. L’intervento ha incluso: Il recupero e la valorizzazione del verde esistente; Nuove aree fitness e spazi gioco per bambini; Un’area sgambamento cani, la prima di Città della Pieve; Il campo da bocce; La messa in sicurezza dei sentieri; La riqualificazione dei percorsi pedonali e delle scarpate; Nuovi arredi urbani, illuminazione a basso consumo e sistema di videosorveglianza. Un vero e proprio polmone verde restituito alla collettività, che coniuga qualità urbana, sostenibilità ambientale e attenzione alla memoria storica del luogo.

"Restituiamo alla città un luogo del cuore – ha dichiarato il Sindaco Fausto Risini – che oggi si presenta più bello, più sicuro, più accessibile. Un luogo per tutti: per i bambini, per le famiglie, per chi vuole allenarsi o semplicemente passeggiare nella natura. È un segno concreto della nostra idea di città: vicina ai bisogni delle persone e capace di rigenerare i propri spazi pubblici con visione e cura". Un weekend tra sport e natura con "Etruscan 2025". In occasione dell’inaugurazione, la nuova Pineta ha ospitato anche la due giorni di "Etruscan 2025 – Fitness Wellness Olistic Swim Convention", a cura della palestra Futura Evolution, con grande partecipazione di pubblico. Un evento che ha rappresentato appieno il nuovo spirito del parco: vivere lo spazio pubblico come occasione di benessere, relazione e consapevolezza. Con la riapertura della Pineta, Città della Pieve si dota di un nuovo luogo di aggregazione e qualità urbana, pronto ad accogliere residenti e turisti lungo tutto l’arco dell’anno.