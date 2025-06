Vice sindaco tenta di fermare i ladri. Fuga rocambolesca dopo il ‘colpo’

Un’anziana guardinga e coraggiosa ha messo in fuga i ladri ma non ha impedito di portare a termine il furto l’altra mattina a Podenzana. E’ stata lei, vicina di casa della famiglia derubata, ad accorgersi che qualcosa non andava l’altra mattina nella villetta dei confinanti in località posticcio. Ha subito telefonato in Comune, messo in moto il vice sindaco e un assessore che hanno provato invano a sbarrare la strada ai malviventi in fuga. Una scena da film quella vissuta nella frazione di Podenzana. La pensionata, che vive sola a circa un chilometro dal municipio, verso le 9,30 di venerdì mattina ha iniziato a sentire strani e prolungati rumori provenire dalla casa indipendente dei vicini e si è allarmata. Sapeva che i proprietari non erano in casa e ha immaginato cosa stava succedendo accanto a lei. Così si è armata di coraggio ed ha telefonato in Comune. "Ci sono i ladri nella casa dei miei vicini…" ha avvertito.

La segnalazione è arrivata al vicesindaco di Podenzana Donato Castellini, già comandante della Polizia Municipale, e all’assessore Claudio Gabrielli. E i sue amministratori sono saliti in auto di corsa per raggiungere il punto indicato dall’anziana concittadina, poi hanno cercato di bloccare la prevedibile fuga dei ladri fermando la loro macchina di traverso in mezzo alla strada. Ma il loro tentativo è stato vano: dopo qualche minuto i due amministratori hanno visto sopraggiungere a tutta velocità un grosso fuoristrada tallonato da un’altra macchina, sembra un’Audi. I due mezzi, lanciati al massimo, quando sono arrivati all’altezza del veicolo che sbarrava la strada, con uno scarto improvviso, lo hanno bypassato attraversando un terreno limitrofo a folle velocità e sparendo.

"Purtroppo, sono riusciti ad impossessarsi sia di soldi che di gioielli – racconta amareggiato il sindaco di Podenzana Riccardo Varese –. E’ da tempo che il nostro territorio è preso di mira da questi ladri seriali, specializzati in furti nelle abitazioni. Sono assolutamente convinto che utilizzano un basista locale; non è possibile che in pieno giorno con una precisione simile, degli sconosciuti, sappiano con esattezza che in una determinata casa non c’è nessuno all’interno. E’ ammirevole che questa anziana concittadina abbia dato l’allarme, preoccupata di quanto stava accadendo in casa del vicino, o meglio del prossimo. Devo dire, ad onor del vero, che non ho mai visto una presenza continua dei carabinieri nel nostro territorio come in questo periodo. Sono molto presenti ed impegnati; ma non possono riuscire ovviamente ad essere ovunque. Sono rattristato per il senso di insicurezza che questo genere di reati provoca nella cittadinanza, fra la gente comune. Nel nostro territorio, abbiamo numerose telecamere i cui filmati ho subito messi a disposizione degli investigatori dell’Arma. Speriamo che siano chiare le immagini dei ladri in modo da consentire agli inquirenti di identificarli".

Roberto Oligeri