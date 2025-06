La famiglia è fuori a cena, i ladri svaligiano villa

Porcari (Lucca), 9 giugno 2025 – Ripartono i furti del sabato sera nella Piana. Famiglie che si recano fuori a cena, o a seguire eventi in città o in Versilia e ladri che cercano di approfittarne. Purtroppo a volte ci riescono. Come a Porcari, in via Catalani, la strada dietro al palazzo del Municipio, dove i soliti ignoti hanno compiuto un furto in villa agendo con velocità estrema. Dopo l’effrazione, sono entrati nella dimora, in quel momento disabitata. La zona è abbastanza isolata. Nel momento in cui hanno forzato l’ingresso, si è attivato il sistema di allarme. La sirena però non li ha fermati.

I malviventi hanno soltanto accelerato il loro modus operandi, provando comunque a mettere a soqquadro alcuni locali, riuscendo a trovare e a trafugare monili e gioielli in oro per un valore ancora da quantificare ma che si annuncia cospicuo dal punto di vista economico, incommensurabile e inestimabile, invece, sotto il profilo affettivo. I ricordi di famiglia di una vita.

Davvero una brutta sorpresa al rientro da parte dei proprietari ai quali non è rimasto altro che avvisare i Carabinieri. E infatti, poco dopo una pattuglia dell’Arma è arrivata sul posto per eseguire un primo sopralluogo e per ascoltare le vittime, ma dei ladri nessuna traccia. Almeno per il momento. Si osserveranno le immagini delle telecamere della videosorveglianza posizionate sulle strade comunali e provinciali, in maniera tale da ricavare informazioni utili, magari su veicoli di passaggio.