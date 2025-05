Case prese di mira dai ladri. Furti sventati dai cittadini che hanno dato l’allarme

Una notte di tentati furti in diverse abitazioni di Castiglione d’ Orcia ma i ladri, disturbati dalla presenza dei padroni di casa, non sono riusciti a portare via niente. Presa di mira,Via dei Salvi, in un condominio abitano quattro famiglie. Una delle residenti ha raccontato sul profilo social quanto accaduto. "Hanno provato ad entrare negli appartamenti - ha detto - ed anche in quello di un concittadino di Castiglione che però non abita nella casa. Per questo ho voluto mettere in guardia gli abitanti visto che nei mesi scorsi si sono avuti episodi di furti e violazioni di case".

Anche in via Castellana è stata segnata dalla presenza di scassinatori che hanno tentato dí entrare in una villetta bifamiliare forzando una finestra, senza successo.

La Valdorcia e specialmente il comune di Castiglione d’ Orcia da qualche anno sono nel mirino dei malviventi. Escalation che ha messo in allarme tutta la popolazione che anche di recente hanno incontrato Claudio Galletti ex primo cittadino e l’ attuale sindaco Luca Rossi. E’ stato interessato anche il prefetto di Siena e gli uomini del Comando dei Carabinieri della compagnia di Montalcino con il comandante Giuseppe Rotella.

Potenziati i controlli dell’Arma. Nel caso di Castiglione d’ Orcia, gli ultimi casi di furti e tentativi di scasso alle abitazioni civili sono stati segnalati e sventati grazie al pronto intervento di cittadini e vicini di casa solerti nel chiamare le forze dell’ ordine. Come detto, preoccupazione tra la popolazione, ma anche rabbia mentre i Carabinieri di Castiglione d’ Orcia hanno effettuato i rilievi e le indagini su quanto accaduto.

Giuseppe Serafini