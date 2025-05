Raid nelle case: stanze messe a soqquadro. Furti e devastazione, choc delle famiglie, i ladri hanno spaccato oggetti e mobili

Tresina (Massa Carrara), 25 maggio 2025 – Ancora un furto, ancora una famiglia violata delle proprie cose e dei propri ambienti di vita. I ladri hanno per l’ennesima volta fatto visita nella bassa Lunigiana; ieri l’altro infatti ladri, passando dal retro di un immobile per non destare sospetti ed essere notati da eventuali testimoni, dopo avere forzato una finestra sono penetrati all’interno di una casa, a non molta distanza dall’abitato di Barbarasco, in Comune di Tresana.

I malviventi hanno agito a quanto pare in tranquillità , poiché i proprietari erano assenti e in quel momento in altra regione.

La casa è stata completamente messa a soqquadro: aperti tutti i mobili e cassetti, scaraventate a terra suppellettili, poltrone e quant’altro. Un’immagine dolorosa, emozione che si aggiunge al comprensibile choc, intanto si contano i danni, che potrebbero anche essere ingenti.

Ma non finisce qui, perché nel contempo, nella giornata di venerdì scorso, un altro furto è stato commesso durante il pieno giorno in una casa di Calamazza, in Comune di Aulla, lungo la strada che porta al Monte Porro.

Anche qui, a quanto risulterebbe, i proprietari erano assenti poiché al lavoro e i malviventi sono riusciti a entrare nell’appartamento devastandolo letteralmente, hanno infatti rotto e spaccato oggetti e mobili pur di mettere le mani sopra soldi oppure oggetti di valore.

Si sarebbero dovuti accontentare di quel poco che hanno trovato, in cambio hanno fatto molti danni lasciando tanto amaro in bocca ai proprietari dell’abitazione. Su posto si sono portati i carabinieri della stazione di Aulla per i rilievi di legge.

