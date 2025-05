Tornati i ladri delle bici elettriche: "E’ stata rubata davanti al Consorzio"

di Laura Valdesi

SIENA

Sono tornati i ladri di biciclette. L’ultimo colpo giovedì sera in pieno centro. A due passi da piazza Matteotti, dove qualche mese fa era stata rubata la due ruote, anch’essa elettrica, della dipendente del Comune di Siena Michela Bacconi. Ritrovata dopo il suo appello sul nostro giornale. La banda l’aveva abbandonata nella zona della stazione dove la recuperò la polizia. Gli autori erano stati individuati, per un breve periodo non c’erano state nuove segnalazioni. Ma da diverso tempo, ormai, la scia dei furti di biciclette è ripresa.

"L’avevo lasciata in via Pianigiani giovedì sera, intorno alle 20. Era chiusa con una catena messa sulla ruota posteriore. Ha un particolare valore affettivo perché era un regalo di mio suocero che non c’è più. Si tratta di una elettrica modello Crystal, bianca con parti nere, con paniere anteriore e sedile posteriore per trasportare i bambini", racconta Manuela Francioni. Che ha lanciato l’allarme anche sui social per cercare di ritrovare quella bici a cui la legano tanti ricordi. "L’avevo appoggiata al muro (sopra ci sono i cartelli del cinema, ndr), in via Pianigiani. Poco distante dalla gioielleria, di fronte al Consorzio agrario. Messa lì giusto il tempo di un aperitivo ’Dal Vitti’. Tutto è accaduto fra le 20 e le 21.20 circa. Quando sono tornata a prenderla non c’era più. Mi sono messa a cercarla, magari era stata spostata. Ho sentito anche la polizia municipale se, per caso, era stata tolta da lì. Niente di tutto ciò".

Manuela Francioni la sera stessa ha fatto un giro in città passando anche dalla stazione, nell’area della fortezza, dove c’è il luna park. E’ andata a vedere in un altro punto dove di solito lascia la bici elettrica con cui si sposta da San Prospero al centro città. Niente da fare. "Sicuramente l’hanno sollevata e portata via. Mio marito venerdì mattina è andato a fare denuncia dai carabinieri", spiega la donna. Un tratto del centro storico dove non mancano le telecamere di videsorveglianza. Quasi sicuramente inquadrano i ladri di biciclette. "Probabilmente ci sono anche passati davanti, portandosela via, visto che facevamo l’aperitivo nella piazzetta esterna del locale. Siena è davvero cambiata".