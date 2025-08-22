Bezzini, Paris e Rosignoli. Regionali, il Pd cala gli assi

Regionali, ok alla ricandidatura degli uscenti. Questo l’esito della Direzione provinciale del Pd di Siena, che si è riunita al Circolo Due Ponti al termine di consultazioni che hanno riguardato sia la stesura del programma sia la presentazione delle liste. Come richiesto dal partito regionale non è stato votato alcun dispositivo, ma discussa una prima proposta del segretario Andrea Valenti che verrà inviata al leader regionale Emiliano Fossi riguardante le candidature degli uscenti: l’assessore Simone Bezzini e le consigliere Anna Paris ed Elena Rosignoli. La proposta fatta da Valenti, che ha trovato sostegno unanime, è di riconfermare gli uscenti e, al contempo, arrivare a un secondo momento di confronto per la proposta di una lista completa, composta da tre donne e tre uomini.

"Simone Bezzini, dopo l’ottimo risultato in termini di preferenze nelle elezioni regionali del 2021, è stato nominato assessore regionale al Diritto alla Salute – ricorda Valenti –. Ruolo che ha svolto in piena pandemia. Oggi, terminata quella terribile fase, i dati ci dicono che la Toscana è uscita dalla fase di eccesso di mortalità legata al Covid-19 con un anno di anticipo rispetto alla media nazionale. La nostra Regione è ai vertici per livelli essenziali di assistenza. Su 20 indicatori, cresciamo in 13 e restiamo stabili in 7, vantiamo la migliore rete di cura oncologica, quasi tutti gli indicatori rilevati da organismi indipendenti migliorano. Soprattutto, ci siamo posti a livello nazionale come baluardo per la difesa della sanità pubblica e universalistica".

Via libera a candidarsi di nuovo anche per le consigliere Anna Paris ed Elena Rosignoli: "Il loro lavoro è stato giudicato in maniera positiva e su di loro non sono pervenuti motivi ostativi né dai loro territori di riferimento né da altri – evidenzia Valenti –. Anzi, è stata manifestata la volontà di sostenere di nuovo le due consigliere nel loro percorso in Consiglio regionale. Il Pd della provincia di Siena ha sempre dimostrato, con i risultati, con l’elaborazione politica, con il valore della classe dirigente e amministrativa proposta – ha concluso Valenti – di essere in grado di fare un percorso radicato nei territori e portatore di consenso e proposte per tutta la Toscana. Porteremo una lista plurale e competitiva, supportata da un programma innovativo e dettagliato".