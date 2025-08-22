Le misure che servono

CronacaBezzini, Paris e Rosignoli. Regionali, il Pd cala gli assi
22 ago 2025
REDAZIONE SIENA
Bezzini, Paris e Rosignoli. Regionali, il Pd cala gli assi

La Direzione provinciale decide all’unanimità la ricandidatura degli uscenti "Nuovo confronto per la proposta di lista completa con tre donne e tre uomini".

Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla Salute, correrà alle Regionali

Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla Salute, correrà alle Regionali

Regionali, ok alla ricandidatura degli uscenti. Questo l’esito della Direzione provinciale del Pd di Siena, che si è riunita al Circolo Due Ponti al termine di consultazioni che hanno riguardato sia la stesura del programma sia la presentazione delle liste. Come richiesto dal partito regionale non è stato votato alcun dispositivo, ma discussa una prima proposta del segretario Andrea Valenti che verrà inviata al leader regionale Emiliano Fossi riguardante le candidature degli uscenti: l’assessore Simone Bezzini e le consigliere Anna Paris ed Elena Rosignoli. La proposta fatta da Valenti, che ha trovato sostegno unanime, è di riconfermare gli uscenti e, al contempo, arrivare a un secondo momento di confronto per la proposta di una lista completa, composta da tre donne e tre uomini.

"Simone Bezzini, dopo l’ottimo risultato in termini di preferenze nelle elezioni regionali del 2021, è stato nominato assessore regionale al Diritto alla Salute – ricorda Valenti –. Ruolo che ha svolto in piena pandemia. Oggi, terminata quella terribile fase, i dati ci dicono che la Toscana è uscita dalla fase di eccesso di mortalità legata al Covid-19 con un anno di anticipo rispetto alla media nazionale. La nostra Regione è ai vertici per livelli essenziali di assistenza. Su 20 indicatori, cresciamo in 13 e restiamo stabili in 7, vantiamo la migliore rete di cura oncologica, quasi tutti gli indicatori rilevati da organismi indipendenti migliorano. Soprattutto, ci siamo posti a livello nazionale come baluardo per la difesa della sanità pubblica e universalistica".

Via libera a candidarsi di nuovo anche per le consigliere Anna Paris ed Elena Rosignoli: "Il loro lavoro è stato giudicato in maniera positiva e su di loro non sono pervenuti motivi ostativi né dai loro territori di riferimento né da altri – evidenzia Valenti –. Anzi, è stata manifestata la volontà di sostenere di nuovo le due consigliere nel loro percorso in Consiglio regionale. Il Pd della provincia di Siena ha sempre dimostrato, con i risultati, con l’elaborazione politica, con il valore della classe dirigente e amministrativa proposta – ha concluso Valenti – di essere in grado di fare un percorso radicato nei territori e portatore di consenso e proposte per tutta la Toscana. Porteremo una lista plurale e competitiva, supportata da un programma innovativo e dettagliato".

