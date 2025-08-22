Farmacia, stop a prodotti israeliani

Stop della Farmacia comunale di San Gimignano ai prodotti di aziende israeliane. Una presa di posizione nei confronti del Governo di Israele per quanto sta accadendo a Gaza. I prodotti, rassicura tuttavia il Comune, saranno sostituiti, laddove possibile, con equivalenti di altre marche, senza ridurre qualità e disponibilità, spiegando inoltre che la decisione "nasce in risposta all’appello promosso dal Forum per la Pace della Val d’Elsa, all’interno di una strategia di pressione economica non violenta, volta a incidere sui comportamenti delle imprese e, indirettamente, dei Governi da esse sostenuti".

"Il provvedimento di sospensione della vendita dei prodotti di aziende israeliane – fa notare ancora il Comune di San Gimignano – vuole richiamare l’attenzione sulla grave emergenza umanitaria che colpisce la popolazione civile di Gaza, privata di beni essenziali come farmaci, acqua e cibo. Con questo atto – conclude l’amministrazione – ribadiamo il sostegno a forme di cooperazione pacifica e l’impegno a promuovere azioni coerenti con i principi di responsabilità sociale e solidarietà internazionale".

"E’ una scelta, quella del Comune, che condividiamo totalmente – afferma la dirigente della farmacia comunale di San Gimignano, Valentina Mori –. Sappiamo benissimo che è una goccia nel mare, ma credo sia giusto che ognuno, nel suo infinitamente piccolo, faccia sentire la propria voce sulla tragedia del popolo palestinese. Quello che sta succedendo ormai da troppo tempo a Gaza è disumano e quindi non può essere accettato".

Una decisione, quella del Comune di San Gimignano, in linea con quella di altre farmacie comunali, tra cui quella di un’amministrazione dirimpettaia, Barberino-Tavarnelle, che proprio qualche giorno fa ha approvato una delibera che impegna le farmacie comunali gestite da Farmapesa a non vendere più farmaci e parafarmaci prodotti da aziende israeliane. Un’azione che, per quanto piccola, vuole comunque esercitare una pressione economica diretta contro il Governo di Israele. Parole e fatti sulla stessa lunghezza d’onda del Comune di San Gimignano e di altri Comuni italiani.