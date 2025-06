Artimino, spaccate e furti alle auto. Derubata coppia di turisti olandesi

Topi d’auto in azione ad Artimino. Mercoledì una coppia di turisti olandesi che alloggiava in un bed&breakfast a Poggio alla Malva ha trovato il vetro della macchina rotto e ha subito il furto di due borse contenenti degli occhiali e denaro in contanti.

La proprietaria del b&b ha cercato di tranquillizzare i turisti disperati, ha chiamato i carabinieri, i quali hanno appurato che il furto era avvenuto ad Artimino, la sera precedente, dove la coppia era andata a cena.

Le macchine erano parcheggiate in fila nella strada che porta al circolo "da Mario" ma i due turisti si sono accorti del danneggiamento solo quando sono rientrati al bed & breakfast e la mattina hanno avvisato la titolare della struttura.

Il problema delle spaccate alle auto ad Artimino è diventato cronico e si acuisce col ritorno della bella stagione e dei turisti che visitano l’antico borgo.

I ladri, probabilmente, sono vestiti da turisti per confondersi fra la gente e vanno avanti e indietro per il borgo, studiando le macchine parcheggiate, la loro provenienza e cosa potrebbe esserci all’interno (tipo macchine fotografiche, tablet...). Poi uno fa il palo, l’altro spacca il vetro e in prossimità ci deve essere un veicolo ad attenderli, con il terzo complice, perché sono talmente rapidi che nessuno ha mai assistito ad un furto.

Carlo Cioni, titolare del ristorante "Da Delfina", nei giorni scorsi ha comprato un enorme cartello con stampato "non lasciare oggetti incustoditi in auto, pericolo di ladri" e per il momento lo ha appoggiato all’ingresso del locale.

"Ho chiamato varie volte in Comune – racconta Cioni – per chiedere se posso installare il cartello nel parcheggio. Qualcuno mi dice di sì, qualcuno mi dice di no. Come ci possiamo difendere dai ladri? Il parcheggio dall’altra parte della strada è comunale, usato sia dai miei clienti sia dai turisti e la sera, in particolare, spaccano i vetri delle auto. Questo cartello è l’unico modo che ho per mettere la gente in guardia e gradirei una risposta dal Comune di Carmignano circa il permesso a installarlo. Il parcheggio sotto il mio locale è meno battuto perché con la terrazza siamo a ridosso, ma non si può andare avanti così".

Diverse spaccate sono avvenute anche alle auto parcheggiate nel viale Papa Giovanni XXIII e le valigie, una volta aperte e depredate, vengono gettate nel bosco.

M. Serena Quercioli