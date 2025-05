Valigie rubate ai turisti. Abbandonate in via Battelli

Valigia e borselli abbandonati dietro l’ex edicola di via Battelli. Effetti personali e rifiuti sono stati lasciati lì nella notte insieme a due bidoni della spazzatura. In mezzo a sacchetti e altre borse, si trovavano anche un codice fiscale e un passaporto di due turisti, portati alle forze dell’ordine. Vestiti e altra merce sono ancora sparsi per terra. Le razzie nelle automobili dei visitatori della nostra città, purtroppo, sono un problema da anni. E con la bella stagione si intensificano, date le maggiori presenze.

Il fenomeno, ogni anno, aumenta in corrispondenza di ponti, feste e con l’arrivo dell’estate, quando i turisti si riversano principalmente in piazza dei Miracoli e nel centro storico, parcheggiando il proprio veicolo nelle zone vicine ai monumenti solo per poche ore. Quando tornano, però, trovano i vetri spaccati e tutto il contenuto dell’abitacolo sparito. I pezzi più ambiti sono, oltre ai soldi, i dispositivi tecnologici e, in generale, gli oggetti che possono essere rivenduti. Il resto viene abbandonato dove capita. Di solito tra la vegetazione che nasconde borse e borsoni.

Nel mirino dei ladri in particolare i mezzi in sosta con targa straniera o a noleggio che si rendono ancor più appetibili agli occhi dei ladri. Trattandosi spesso di un turismo veloce nella nostra città, le valigie vengono lasciate a bordo delle vetture.

Tra le zone di Pisa più colpite dai ladri figurano quelle nelle vicinanze della Torre e nel centro storico: via Bonanno, via Andrea Pisano, via Cameo, via Diotisalvi, parcheggio di via Pietrasantina e in zona Stadio, Lungarno Sonnino, via Roma, via Derna e via Cardinale Pietro Maffi.

Uno degli ultimi episodi ha fatto il giro del mondo grazie a Tiffany Rodriguez, nickname utilizzato da una turista messicana in viaggio in Italia con la famiglia, vittima di un furto avvenuto il 25 aprile nella zona di Piazza dei Miracoli.

"Abbiamo parcheggiato l’auto vicino alla Torre e ci hanno derubato. Hanno rotto un finestrino e portato via valigie, zaini, passaporti, visti e iPad. Tutti i miei vestiti personali sono stati rubati. Non me lo aspettavo, è stata un’esperienza terribile", aveva spiegato ai naviganti. Dopo aver contattato la polizia, intervenuta sul posto anche grazie alla chiamata di un passante italiano, la famiglia aveva potuto localizzare i propri effetti personali grazie al Gps presente negli apparecchi rubati.

Antonia Casini