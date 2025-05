Furto al supermercato: l’ex sindaco sventa colpo e insegue ladro

Castelfiorentino, 18 maggio 2025 – Un tentativo di furto è stato sventato grazie all'intervento delle commesse del negozio e di una figura nota della comunità.

Tentato furto di prodotti per capelli

Aveva cercato di rubare prodotti per la cura dei capelli, prelevandoli dagli scaffali e mettendoli in una busta nel tentativo di eludere l’anti-taccheggio. Un furto andato tuttavia a vuoto grazie all’intervento delle commesse del negozio e dell’ex-sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni. Questo è quanto avvenuto ieri nella tarda mattinata all’interno del punto vendita Tigotà di via Ciurini. Protagonista della vicenda è un giovane che, dopo aver mollato la refurtiva (dal valore di circa 300 euro), si è dato alla fuga.

Intervento tempestivo di Alessio Falorni

“Era un uomo di circa trent’anni, con capelli castano chiaro e una camicia blu e bianca – ha commentato lo stesso Alessio Falorni raccontando il fatto – Io mi trovavo all’interno del negozio e sono stato richiamato dalle urla delle commesse, che mi conoscono e mi stavano chiamando. Erano riuscite a fermare la persona in questione, prima che riuscisse a scappare. Ho iniziato ad inseguirlo e gli sono corso dietro, fino a quando si è liberato di tutto quel che aveva rubato”.

La fuga del malvivente

A quel punto, stando a quanto ricostruito, il malvivente avrebbe percorso circa un centinaio di metri, prima di essere prelevato da una Lancia Ypsilon guidata con tutta probabilità da un complice che lo attendeva in zona. Al netto della concitazione del momento, tutto si è concluso per il meglio ed ogni prodotto rubato è stato recuperato.

Avvertimenti alle autorità e cittadini

Tuttavia, l’attenzione resta alta, perché non è escluso che il ladro possa riprovarci in qualche altro esercizio commerciale. “Ho provveduto a segnalare l’accaduto ai carabinieri – ha concluso l’ex primo cittadino della cittadina della Valdelsa – l’invito ai negozianti e ai cittadini è quello di stare attenti ed eventualmente segnalare”.

G.F.