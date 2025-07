Sbanda con l’auto. Investiti due operai al lavoro a bordo strada. Uno è gravissimo

di Irene PuccioniCERTALDOÈ stato colpito in pieno da un’auto fuori controllo che improvvisamente è uscita di strada. Sono giudicate gravi le condizioni di un operaio di 54 anni, italiano, che ieri mattina stava lavorando sui pali dell’illuminazione pubblica in via Toscana a Certaldo. Con lui era presente anche un collega che per fortuna è rimasto ferito, ma con conseguenze minori. La vittima, residente nel senese, è stata soccorsa e trasportata con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso all’ospedale di Careggi con un politrauma. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Al momento la prognosi è riservata. L’altro operaio è stato invece trasferito in codice verde al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli per le cure del caso.

A quanto appreso l’auto che ha centrato i due lavoratori è uscita dalla carreggiata perché chi era alla guida, un uomo residente in zona, potrebbe avere accusato un malore. Il mancamento potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo che è poi finito a bordo strada dove, in quel momento, i due operai stavano lavorando a un lampione fuori uso che doveva essere ripristinato. La centrale operativa del 118 è stata allertata intorno alle 10.50 del grave incidente.

Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: un’ambulanza della Misericordia di Certaldo e una della Misericordia di Castelfiorentino e della Croce Rossa di Certaldo, insieme all’automedica e all’elisoccorso che è ripartito alla volta dell’ospedale fiorentino con a bordo il ferito più grave.

Oltre agli operatori sanitari sono intervenuti in via Toscana anche i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, per mettere in sicurezza la vettura e permette al traffico veicolare di tornare a scorrere regolarmente. La viabilità non ha comunque subito ripercussioni. Il conducente del mezzo a seguito del tremendo impatto non ha riportato ferite, ma è uscito dall’abitacolo visibilmente sotto shock per l’evento causato. Sul posto per effettuare i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente e capirne le cause – al momento nessuna ipotesi è esclusa, oltre a quella del malore – è intervenuta la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.