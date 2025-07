Il centro Cambio è la nuova arena estiva

CASTELFIORENTINOCambio di location per l’"Estate al Cinema" nel comune di Castelfiorentino. Da sabato la programmazione del Mario Monicelli, gestito dalla Fondazione Teatro del Popolo, si sposterà nel cortile del Centro culturale Cambio. A luglio ed agosto, si potranno acquistare i biglietti direttamente al Centro culturale in Corso Matteotti dove si svolgeranno le proiezioni sotto le stelle. "La proposta del cinema all’aperto ha sempre una sua suggestione che in questo caso è accresciuta dalla scelta del cortile del Centro culturale Cambio - ha spiegato la presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino Maria Cristina Giglioli - . Si tratta di un luogo nuovo, bello e accogliente che mette in evidenza la stretta collaborazione tra due infrastrutture del territorio". Tutte le proiezioni si terranno il sabato e il martedì alle 21,30. Si comincia con "Here" di Robert Zemeckis con Tom Hanks (nella foto), in replica martedì 8. Il biglietto d’ingresso per tutti i film ha un costo di 3,50 euro. Tra le pellicole in programma, anche il film d’animazione "Flow-un mondo da salvare", sabato 12 e martedì 15, "Io sono la fine del mondo" di Gennaro Nunziante sabato 19 e martedì 22 e "Nonostante" di e con Valerio Mastandrea sabato 26 e martedì 29 luglio. Per info: 0571 633482.