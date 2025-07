Volontariato, la “Mise“ è in festa. Un viaggio nella grande famiglia

Stand gastronomici, musica dal vivo, laboratori ed attività per i più piccoli. È quel che propone "Mise in Festa", che si terrà in piazza Boccaccio a partire dal tardo pomeriggio odierno. Un programma di eventi messo a punto dalla Misericordia di Certaldo (con il patrocinio del Comune di Certaldo e della Regione Toscana) che faranno da cornice all’inaugurazione di piazza Boccaccio (con il taglio del nastro già programmato per le 19). Proprio nel giorno della festa patronale di San Tommaso: le iniziative inizieranno alle 18, con la messa che sarà celebrata come di consueto presso la Propositura di San Tommaso Apostolo. In contemporanea però, la piazza si animerà grazie ai volontari che proporranno una serie di attività pensate per i bambini, tra truccabimbi, treccine, un lunapark ecologico e un laboratorio circense.

Non mancheranno momenti dedicati alla formazione e alla sensibilizzazione: nello spazio "Area Formazione" (che verrà allestito in una parte dello spazio pubblico) verranno proposte ai cittadini interessati nozioni teoriche e pratiche di disostruzione pediatrica. Verrà inoltre illustrato la modalità corretta relativa all’uso dei defibrillatori, strumenti salvavita sempre più diffusi nei vari territorio anche grazie all’impegno delle realtà del volontariato.

La festa rappresenterà insomma un’occasione per conoscere meglio l’operato della Misericordia di Certaldo: attraverso lo spazio "Conoscere Misericordia", i cittadini potranno ricevere informazioni sui servizi dell’associazione e sull’importanza del donare il sangue con il gruppo Fratres (oltre a poter apprezzare, ad esempio, le opere realizzate dai ragazzi dell’Associazione Genitori Ragazzi Disabili). Il momento-clou sarà come detto quello dell’inaugurazione ufficiale della rinnovata piazza Boccaccio, alla presenza delle autorità cittadine e (con tutta probabilità) del presidente della Regione Eugenio Giani. La festa proseguirà anche in serata, considerando che alle 21 inizierà con il concerto live della tribute band di Vasco Rossi "Generazione di Sconvolti". Per tutta la durata dell’evento sarà infine attivo un punto ristoro con primi piatti, panini con porchetta e salumi, bibite, bomboloni e ciambelle. E a questo punto, il conto alla rovescia può iniziare: fra poche ore, piazza Boccaccio sarà riconsegnata ai certaldesi a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino