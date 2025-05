Tentativo di furto a Le Badie. Il titolare: "Non è la prima volta"

Prato, 14 maggio 2025 - La scorsa notte, quella fra il 13 e il 14 maggio, dei malviventi hanno provato a entrare - fallendo nella missione - dentro al negozio Cialde & Cialde di via Ferraris, in zona Le Badie. «Attorno all'una e mezzo è scattato l'allarme e mi è subito arrivato l'avviso sul telefono. Tempo 10 minuti e sono arrivato sul posto, chiamando immediatamente la polizia - racconta il titolare Michele Monachino - Questi delinquenti hanno avuto modo solo di staccare la parte bassa dell'infisso, che per il resto ha resistito. Poi si sono dati alla fuga, presi dall'ansia, senza riuscire a fare irruzione dentro al negozio». Questi non significa però che non ci siano danni. «Direi attorno ai 2.000 euro, considerando il vetro danneggiato, l'infisso e le altre operazioni necessarie per rimettere tutto a posto».

Non è la prima volta che l'attività di Monachino subisce un trattamento del genere. «A gennaio sono riusciti a entrare spaccando il vetro. In quel caso i malviventi hanno rubato il fondo cassa: c'erano 200/300 euro. In passato è stato preso di mira invece il negozio di via Galcianese, che nel giro di due-tre anni è stato colpito quattro volte in tutto». La pazienza sta finendo. «Mi auguro che da ora in avanti, visti gli ultimi accadimenti, ci siano più controlli in zona Le Badie. Anche solo per scoraggiare questi delinquenti».

Francesco Bocchini