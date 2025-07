Furti, paura a Cafaggio . Tre incappucciati ripresi dalla telecamera dell’auto

Passamontagna, cappellino in testa e una giacca pesante a coprire le braccia nonostante il caldo di questi giorni. E’ la scena che è stata ripresa alle tre di notte fra il 6 e il 7 giugno da una telecamera installata su una Tesla che si trovava parcheggiata in via Iacopone da Todi, piccola strada senza sfondo a Cafaggio. Nel video si vedono i tre uomini che passeggiano fra le macchine, guardano dentro e tentano di sbirciare all’interno delle case. Poi si allontanano in direzione di via Roma. Un video che ha fatto ben presto il giro dei social e delle chat dei residenti della piccola strada allarmati per la presenza dei loschi figuri sotto le loro finestre. Anche perché, secondo quanto riferito dai residenti, nell’ultimo periodo sono stati diversi i furti sulle auto in sosta, i danneggiamenti e i tentativi di intrusione nelle case. "Abbiamo paura – ha detto un residente – Non sappiamo che cosa cercassero quelle tre persone nella nostra strada. Quella notte non ci sono stati furti qui ma forse hanno colpito da qualche altra parte. Siamo preoccupati perché ultimamente siamo stati presi di mira da balordi che hanno aperto, di notte, le auto lasciate in sosta rubando quel poco che c’era dentro. Chiediamo un un po’ di attenzione per questa strada che è piccola e senza sfondo, e un po’ defilata. E’ chiaro che quelle persone sono venute qui per cercare qualcosa da rubare altrimenti non si sarebbero messi il passamontagna e il cappellino. E’ strano il fatto che uno di loro indossasse un giubbotto pesante nonostante le temperature di questi giorni".

Il video ha creato non poca preoccupazione fra i residenti: non solo per il pericolo di furti ma anche per la paura di ritrovarsi di fronte quei tre uomini di notte mentre uno rincasa. I residenti hanno segnalato l’episodio sperando che ci sia maggiore attenzione sulla zona di Cafaggio.

Ma non è l’unico posto dove i tre balordi sono stati immortalati. Pochi giorni dopo l’episodio di via Iacopone da Todi, i tre (vestiti nello stesso identico modo) sono stati visti aggirarsi nella zona di San Giorgio a Colonica. Anche in quel caso sono stati ripresi da una telecamera di un cancello elettronico mentre vagavano con lo stesso passamontagna, lo stesso cappellino e i soliti giubbotti. Si tratta con tutta probabilità di una banda alla ricerca di case da svaligiare. L’attenzione è massima.