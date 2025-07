Il mese dell’archeologia. Visite guidate, laboratori e osservazione delle stelle

Un mese dedicato all’archeologia, quella da raccontare ai bambini e quella per celebrare le mostre del museo archeologico di Artimino. Il tema dell’edizione 2025 sarà "Gli Etruschi e la loro fortuna", legato al 40° anniversario delle mostre sugli Etruschi del 1985. Si parte stasera (dalle 20 alle 23,30) con l’apertura straordinaria del tumulo etrusco di Montefortini a Comeana, con visite guidate gratuite a cura del Gruppo Archeologico Carmignanese. Domenica 6 ad Artimino laboratorio "Io sono etrusco" dalle 16 dove i bambini ricalcheranno i profili dei personaggi dipinti, per poi trasformarli in ritratti personalizzati, unendo storia, fantasia e identità e giocando con linee, colori e immaginazione per realizzare un autoritratto "alla maniera etrusca". Il costo è 3 euro più 2 euro di ingresso al museo. Ogni giovedì sera di luglio (dalle 20 alle 23) apertura serale del museo con ingresso ridotto a 2 euro. Il 16 ci sarà un classico "Pietramarina sotto le stelle": alle 18,30 apertura straordinaria dell’area archeologica per la visita guidata, poi cena al sacco e alle 21 concerto di musica classica sullo scavo. Si raccomandano: torce a batteria, giacca a vento, cena al sacco. Possibilità di salita con le proprie auto.

Domenica 20 (dalle 21 alle 23) apertura straordinaria con visita guidata gratuita all’esposizione dedicata alle maioliche di Bacchereto. Prenotazione obbligatoria entro sabato 19, mattina: 339.5970050. Giovedì 24 torna, dalle 21, il Gioco del Pegaso per i bambini dai 7 anni in poi. Il costo è sempre 3 euro e 2 per l’ingresso al museo. Giovedì 31 (dalle 18,30) ci sarà "Notturno etrusco": visita guidata al museo, camminata per Artimino con cena al sacco e con gli astrofili dell’Associazione Quasar osservazione del cielo a occhio nudo e con i telescopi. Il costo è 10 euro a persona, 5 euro per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni. Munirsi di scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo, cena al sacco, acqua, torcia elettrica e coperta. Nel calendario c’è anche "Tramonti DiVini" l’11 e il 12 luglio e l’edizione di quest’anno celebra i 50 anni della DOC del Carmignano. In occasione della manifestazione, il museo sarà aperto dalle 18,30 alle 22,30, con un laboratorio per le famiglie. Il costo è 3 euro più 2 euro d’ingresso al museo. Per tutti i laboratori prenotazione obbligatoria allo 055.8718124.

