Giovedì parte la gimkana ciclistica . Attenzione ai divieti e alla viabilità

Una corsa ciclistica e una cena sotto le stelle per animare le sere d’estate ma attenzione alla viabilità e alla sosta, in particolare per i residenti. Giovedì 3 luglio a Poggio a Caiano, nell’ambito delle iniziative di "Poggio in vetrina" alle 18 in piazza Riconciliazione partirà la sedicesima gimkana ciclistica (categoria giovanissimi 6/11 anni) inserita nel "Torneo dei Rioni". Intorno a piazza Riconciliazione, in fregio ai giardini di via Taranto tra il parcheggio fronte Coop ed il parcheggio lato fontanello, verrà istituito il divieto di transito e sosta dalle 16 fino alle 23. La stessa sera, dalle 20, in piazza Santissimo Rosario ci sarà la cena con intrattenimento musicale. Nel pomeriggio, dalle 17, verrà istituito il divieto di transito e sosta in tutta l’area della piazza e durerà sino alle 1 di notte. Le modifiche riguarderanno anche le strade circostanti: in via Ambra ci sarà il divieto di accesso sulla piazza con istituzione di strada senza sfondo e istituzione del doppio senso di circolazione con apposizione di apposito cartello dall’ intersezione via Cosimo De Medici al civico 1 di via dell’Ambra, con apposizione di cartello "accesso consentito ai soli frontisti/residenti".