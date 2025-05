Pisa, il gran giorno del Giro d’Italia: festa, divieti e scuole chiuse. Pronta la task force sicurezza

Pisa, 20 maggio 2025 – Tutto pronto per la tappa a cronometro del 108° Giro d’Italia, che oggi vedrà Pisa protagonista dell’arrivo. La città è vestita di rosa per salutare il Giro: vetrine di negozi e ristoranti sono state addobbate di tutto punto per la giornata speciale. Non spaventano nemmeno le previsioni meteo, che annunciano pioggia in giornata. Già ieri, in piazza dell’Arcivescovado e lungo tutto il percorso sono iniziati gli allestimenti in vista della gara. Sul ponte di Mezzo e in altri tratti del percorso sono stati completati, nelle ultime ore, gli interventi di rifinitura con nuove asfaltature. La corsa partirà da Lucca alle 13.15 e si concluderà in piazza del Duomo a Pisa intorno alle 17.30, dopo aver attraversato alcune delle principali vie del centro storico. L’amministrazione comunale ha predisposto un piano straordinario di modifiche alla viabilità, con strade chiuse al traffico, divieti di sosta e sospensione delle lezioni in tutte le scuole e università.

Percorso e orari

Il primo ciclista partirà da Lucca alle 13:15. Fin dalla mattina il tracciato sarà riservato agli atleti impegnati nelle prove tecniche e alla tappa del “Giro-E”, la versione ecosostenibile della corsa. Il percorso cittadino attraverserà la rotatoria Lepri, via Volpi, rotatoria Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, ponte di Mezzo, lungarno Pacinotti, via Santa Maria e infine piazza del Duomo. Massima allerta anche da parte delle forze dell’ordine per eventuali azioni di protesta da parte degli attivisti pro-Pal, che nei giorni scorsi hanno annunciato iniziative lungo il percorso, come già accaduto in altre tappe del Giro. Sui social circola l’invito a esporre bandiere della Palestina, rilanciato anche da alcuni consiglieri comunali del centrosinistra e della sinistra radicale. Ieri, infatti, sono comparse sul lungarno Galileo Galilei alcune scritte sull’asfalto, proprio lungo il tracciato della corsa, inneggianti alla Palestina.

Chiusure e divieti

Le chiusure al traffico saranno in vigore dalle 8 alle 20, fino al termine delle operazioni di disallestimento. Interdetti alla circolazione i principali lungarni – Galilei, Pacinotti, Mediceo e Buozzi – oltre a via Garibaldi, piazza Carrara, ponte di Mezzo e ponte della Fortezza. Previsti divieti di sosta nelle stesse aree per l’intera giornata. Restano invece aperti al traffico ponte della Vittoria, ponte Solferino e ponte della Cittadella. Saranno presenti degli attraversamenti pedonali controllati dal personale addetto e dalle forze di polizia per cui bisognerà attendere l’autorizzazione per attraversare.

Servizi attivi e indicazioni per i cittadini

Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità è attivo “Pronto Giro”, servizio dedicato disponibile fino al 20 maggio, dalle 9 alle 12, al numero 348 3979148. La didattica è sospesa per tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università. Il Comune invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a programmare con anticipo eventuali spostamenti urgenti. L’accesso agli ospedali di Cisanello e Santa Chiara sarà garantito lungo la giornata attraverso percorsi dedicati. I parcheggi consigliati fuori dal perimetro di gara sono quelli di via Pietrasantina, via Atleti Azzurri d’Italia e l’area parcheggio nella zona Ikea. Dalle 13:30 alle 19:00, in piazza dei Cavalieri sarà attivo “Giroland”, il villaggio tematico del Giro d’Italia, aperto ad adulti e bambini per scoprire la storia della Corsa Rosa attraverso giochi e installazioni interattive.