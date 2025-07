Ladri ripresi dalla telecamera di un’auto: si organizzano per rubare nelle macchine

Prato, 1 luglio 2025 – Ladri ripresi da una telecamera che si attiva con il movimento. I malviventi si stavano organizzando per rubare dentro le auto in una strada. Le immagini arrivano da una vettura Tesla che ha messo in funzione il suo occhio elettronico. Si tratta di tre persone, con tutta probabilità molto giovani. Sono tutti e tre travisati.

Hanno cappellini e bavagli sul volto per non farsi riconoscere. Accade di notte a Cafaggio, frazione di Prato, in via Iacopone da Todi. Le immagini risalgono ai primi giorni di giugno. E mostrano il modus operandi di una banda che sembra abbia fatto raid simili anche in altre zone della città.