Sfondano il cancello dell’officina. Il blitz per rubare l’auto di lusso

Far west in via Pisana, una banda di ladri d’auto sfonda il cancello di un’autofficina per rubare una vettura di valore parcheggiata nel piazzale. E’ successo che non erano neanche le dieci di sera, in mezzo a un quartiere densamente popolato come Casellina. A quell’ora sul marciapiede c’erano diversi passanti, alcuni portavano fuori il cane, altri stavano caricando la macchina per la gita fuori porta dell’indomani.

"A un certo punto – racconta uno dei testimoni – abbiamo sentito un tonfo e successivamente due persone a volto coperto che scendevano da un furgone bianco e poi entravano nel piazzale dell’officina. Non ci hanno messo molto a salire in macchina, mettere in moto e sgommare su via Pisana. Il furgone l’hanno lasciato lì. Noi abbiamo chiamato subito i carabinieri".

Fortunatamente in queste manovre concitate non c’è stato nessuno che si è fatto male. I ladri sono scappati facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Scandicci che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti ma anche e il racconto dei titolari dell’autofficina.

Le ricerche dei malviventi sono in corso, si stanno scandagliando gli archivi che contengono le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona, anche se appare piuttosto difficile trovare una pista. Il furgoncino usato per sfondare il cancello, a un successivo controllo dell’Arma, è risultato rubato. Un furto su auto davvero complicato, sfrontato, in mezzo alla città e senza alcun timore. Le indagini sono in corso. L’obiettivo adesso è capire se i due malviventi avessero effettuato dei sopralluoghi nelle ore precedenti per valutare come meglio agire per rubare l’auto senza troppi problemi. Si tratta dell’ennesima spaccata in città.

Dopo i vari negozi di San Giusto (uno di articoli sanitari, l’altro la pasticceria Blasio), il gaming store del centro, la profumeria a Casellina, stavolta è toccato a un’autofficina. Un colpo che rappresenta un salto in avanti nella scala criminale. Concentrarsi su una vettura di pregio, entrare in azione e farla sparire richiede logistica e premeditazione. Vedremo cosa riusciranno a scoprire i militari che stanno indagando sul fatto.

