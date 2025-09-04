Denuncia e amarezza. Segnala rifiuti e se li ritrova in negozio

Va ad aprire il suo negozio di riparazione computer e si imbatte in una amara sorpresa che giudica "atto intimidatorio".

Aluni giorni fa, passeggiando per le strade del centro storico, nei pressi dell’ingresso per i turisti della Torre del Candeliere, il commerciante massetano che gestisce un’attività legata ai computer, si era imbattuto in una quantità di sporcizia proprio accanto alla scala di ingresso e a tutto questo faceva ’compagnia’ un orribile portacenere con ghiaia ricavato da una tanichetta di plastica.

Una vista poco edificante ed allora scatta immediata la reazione con la scena che viene filmata e poco dopo postata sul web.

Ma la risposta a queste immagini con le quali si augurava un intervento da parte chi avrebbe dovuto fare pulizia, è stata tutt’altro che in linea con le sue aspettative.

Una ’risposta’ che l’uomo si è ritrovato proprio di fronte all’ingresso del suo negozio, in centro città. Un messaggio che secondo la sua interpretazione, appunto, è un "atto intimidatorio".

"Alcune sere fa – racconta l’uomo che si sente adesso preso di mira – ho filmato rifiuti abbandonati sotto la Torre del Candeliere ed ho postato il link. Ignoti nella notte hanno portato quegli stessi rifiuti davanti al mio negozio abbandonandoli come volessero dire ’così impari, fatti i fatti tuoi’. E’ mia intenzione sporgere denuncia alle autorità competenti. Poi chiamerò anche Sei Toscana per il corretto smaltimento, non credo verranno subito quindi per tutto il periodo necessario al loro intervento resteranno in ’esposizione’".

Poi commenta amaramente: "Questo può succedere anche in un paese come il nostro a chi ha il coraggio di denunciare certi sgradevoli comportamenti".

Roberto Pieralli