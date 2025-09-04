I talk show estivi. Moda e creatività sfilano in passerella

Gran finale sabato, sempre alle 18, nella cornice delle Terme Marine Leopoldo II, per i talk show estivi di Giancarlo Capecchi. L’ultimo appuntamento di questa stagione sarà su un tema ’leggero’, ma di grande classe, dopo i tanti argomenti più pesantiimpegnativi dal punto di vista della politica e della cronaca. La chiusura, invece, sarà un omaggio al sorriso, alla donna, alla bellezza, al modo di manifestarla facendo anche spettacolo.

Una sfilata originale, non solo legata ad abiti e costumi indossati da splendide modelle, ma dedicata alle acconciature proposte da un’artista del settore, Yanira Arias Russo, titolare di un Centro specializzato in extension, metodo a tessitura, che spiegherà gli abbinamenti delle treccine, che fanno tanta tendenza, o di una crocchia o di una pettinatura da gran sera, alle varie occasioni. E naturalmente le signore in sala potranno porre domande e avere risposte.

Una sfilata dedicata alle acconciature ma anche ai costumi, di ispirazione brasiliana, pure carnevalesca, alla Rio, proposta da una costumista straordinaria, brasiliana, che si definisce artigiana ma che in realtà è un’artista di gran gusto e molto creativa. Si chiama Arianna Araujo, vive ed ha il suo laboratorio a Firenze ma ama la Maremma dove, quando le è possibile, trascorre gran parte del suo tempo libero.

E poi per gli abiti eleganti, non poteva mancare chi ha sempre partecipato, da quindici anni, alle sfilate, sempre applauditissime, alle Terme Marine: la stilista Lara Roggi, che insieme a Francesca Verdi e al Centro Formazione Moda (tema ’Mondo delle fiabe’) proporrà una collezione di abiti ’importanti’ realizzati per manifestazioni di carattere nazionale (Miss Blu Mare, Sanremo, tanto per fare due esempi) e che sabato saranno proposti all’attenzione degli ospiti in maniera originale e indossati non solo dalle modelle ma (senza svelare però la sorpresa) da protagoniste del pomeriggio alle Terme Marine.

Eleganza, classe, bellezza, originalità dello spettacolo e del talk show condotto da Giancarlo Capecchi con le modelle, saranno caratteristiche dominanti. Come preziosa sarà la proposta della brasiliana Arianna, ormai italiana di adozione, con i suoi costumi di ispirazione carioca, molto femminili e che esaltano forme e fascino. Non mancherà alla fine un’esibizione di Pole Dance e sarà una maestra milanese di primissimo piano, un’artista atleta molto nota, Alice Munos, a dare una prova di grande abilità.