Arriva in stazione e viene rispedito a Napoli

GROSSETOLo hanno individuato subito, appena sceso dal treno. Gli agenti della Polfer di Grosseto, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione reati, hanno visto l’uomo appena sceso da un treo , proveniente da Napoli Centrale e hanno iniziato ad indagare: oltre ad annoverare numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti ed essere privo di fonti di reddito e senza alcuna occupazione lavorativa, non aveva alcun legame col territorio maremmano, né ha fornito agli agenti alcuna ragione plausibile che giustificasse la sua presenza nel capoluogo maremmano. E’ stata quindi allertata la Divisione polizia anticrimine della questura di Grosseto, ritenendo che la presenza dell’uomo avesse altre finalità. Dopo le indagini, grazie a un provvedimento formale del Questore di Grosseto, è stato allontanato con effetto immediato dal territorio con ordine di rientrare nella propria città di residenza e non fare ritorno a Grosseto per almeno 3 anni senza specifica autorizzazione. La sinergia nel controllo del territorio tra la Questura e la Polfer ha portato in queste settimane altresì all’emanazione anche di 3 provvedimenti di allontanamento per un anno ad altrettante persone che sono risultate recidive nella loro azione di turbativa e sottoposte quindi a Daspo urbano.