Il futuro della scuola ’Pratesi’, arriva la nuova dirigente

Un incontro dal significato profondo, quello tra il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, e la nuova dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ’Pratesi’, Annalisa Capocci. Un saluto istituzionale, certo, ma anche l’occasione per celebrare un passaggio storico: per la prima volta dopo oltre vent’anni, Santa Fiora torna ad avere un dirigente scolastico titolare, dedicato esclusivamente all’istituto locale. "È un momento che segna una svolta importante – ha dichiarato Balocchi –. Usciamo finalmente dalla lunga stagione delle reggenze e dei dirigenti a scavalco. Questo è stato possibile grazie alla scelta della Regione di tutelare l’autonomia delle scuole nei comuni montani, indipendentemente dal numero di studenti. Una linea politica coraggiosa, che ha permesso non solo di evitare l’accorpamento dell’Istituto ’Pratesi’, ma anche di rafforzarne il ruolo con una nuova dirigenza stabile".

Il ritorno all’autonomia dell’istituto, infatti, non era affatto scontato. Con un numero di iscritti inferiore alla soglia minima prevista per il mantenimento, l’Istituto ’Pratesi’ da anni si trovava in regime di deroga. Ma grazie ai nuovi criteri di dimensionamento scolastico adottati dalla Regione, è stato possibile non solo scongiurare la perdita di identità della scuola, ma rilanciarne la progettualità.

"L’arrivo della dottoressa Capocci – ha proseguito il primo cittadino – rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare la collaborazione tra scuola, Comune e comunità, puntando su un’offerta formativa di qualità e su una programmazione condivisa".

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di edilizia scolastica. "Possiamo affermare con orgoglio – ha concluso Balocchi – che i nostri edifici scolastici sono nuovi e conformi ai più rigorosi standard di sicurezza statica e antisismica. Questo risultato è il frutto di anni di investimenti mirati, che oggi ci permettono di guardare con fiducia all’inizio del nuovo anno scolastico".