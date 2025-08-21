Pianeta scuola: preside Marconi, novità in arrivo

TODI – Novità nel pianeta scuola in questo ultimo scorcio del mese di agosto. Al Dirigente scolastico della Scuola Media "Cocchi- Aosta", Enrico Pasero, trasferito in una scuola della provincia di Terni, subentra in reggenza Maria Rita Marconi (nella foto), preside da tre anni del Liceo "Jacopone da Todi" articolato nei quattro indirizzi di classico, scientifico, linguistico e scienze umane. La professoressa Maria Rita Marconi, tuderte ed ex allieva del Liceo nonché docente nella stessa scuola prima del suo incarico dirigenziale, assume dunque la guida anche dell’istituto di istruzione secondaria di primo grado, con cui condividerà esperienze, progettualità e prospettive di crescita. Il nuovo atto di nomina è stato firmato ieri mattina dall’Ufficio scolastico regionale, in considerazione del fatto che, a seguito delle immissioni in ruolo dei nuovi dirigenti, nessuno aveva scelto l’Istituto tuderte.

Alla dirigente scolastica Maria Rita Marconi, dunque, l’onore e l’onere di guidare una vasta e complessa realtà formativa: la Cocchi- Aosta, oltre alla sede centrale, opera infatti anche nelle sedi di Pantalla, Fratta Todina e Collepepe. Proprio in questi giorni, nella sede di Piazzale degli Atti, è in via di ultimazione la realizzazione della nuova mensa – auditorium che verrà inaugurata in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico e della nuova dirigenza; in particolare, si sta lavorando alla struttura esterna di collegamento con l’accesso alla scuola che, da questo anno, sperimenterà la cosiddetta "settimana corta".

Susi Felceti