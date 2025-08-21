Beccato con 100 dosi di cocaina e contanti: pusher in manette

Perugia, 21 agosto 2025 - Ancora droga, ancora quantità ingenti di cocaina che vengono immesse sul mercato perugino della droga. Un pusher albanese di 27 anni è finito in manette. Aveva contanti e 100 dosi di coca con sé. Il reato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato intercettato dai carabinieri in un parcheggio della città mentre vendeva cocaina. Le perquisizioni personale, dell'auto e quella domiciliare hanno portato alla luce oltre cento dosi di cocaina - per circa settanta grammi - e quasi cinquemila euro in contanti. Trovati anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il 27enne è stato arrestato. Il giudice ha disposto il nullaosta per l’immediata espulsione dal territorio nazionale.