Notte di paura per 5 ragazzi: auto si ribalta più volte, due estratti dal groviglio di lamiere

Foligno, 21 agosto 2025 – È stata una notte di apprensione, quella appena trascorsa, per cinque ragazzi coinvolti in un pauroso incidente stradale avvenuto intorno alle una in via Massimo Arcamone.

L’auto, con a bordo il gruppo di giovani, è uscita di strada e si è ribaltata più volte. I residenti, svegliati dal boato, hanno subito allertato i soccorsi: in via Arcamone in poco tempo sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando di Foligno, che hanno dovuto tagliare il tetto della vettura per liberare i due feriti più gravi rimasti intrappolati tra le lamiere. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.