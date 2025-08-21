La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Notte di paura per 5 ragazzi: auto si ribalta più volte, due estratti dal groviglio di lamiere
21 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
Notte di paura per 5 ragazzi: auto si ribalta più volte, due estratti dal groviglio di lamiere

L’incidente stradale è avvenuto in via Massimo Arcamone. Due giovani sono rimasti feriti in maniera seria

L'auto con a bordo 5 ragazzi si è ribaltata più volte

L'auto con a bordo 5 ragazzi si è ribaltata più volte

Foligno, 21 agosto 2025 – È stata una notte di apprensione, quella appena trascorsa, per cinque ragazzi coinvolti in un pauroso incidente stradale avvenuto intorno alle una in via Massimo Arcamone.

L’auto, con a bordo il gruppo di giovani, è uscita di strada e si è ribaltata più volte. I residenti, svegliati dal boato, hanno subito allertato i soccorsi: in via Arcamone in poco tempo sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando di Foligno, che hanno dovuto tagliare il tetto della vettura per liberare i due feriti più gravi rimasti intrappolati tra le lamiere. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.  

