Green Art Maremma ’TuttiaTeatro’ apre la rassegna

Prenderà il via domani il cartellone di eventi preparato per ’Green Art Maremma’, progetto culturale presentato il 9 luglio scorso alla Camera dei Deputati che unisce arte, inclusione e sostenibilità, riportando vitalità a uno spazio urbano rigenerato attraverso la cultura condivisa. Gli spettacoli si terranno al Centro servizi Le Palme, in piazza Ombrone, con inizio alle 21 e ingresso gratuito. "Il Centro – dicono gli organizzatori – sarà animato da eventi di alto livello artistico, finalizzati a sostenere realtà sociali del territorio".

Il debutto quindi è fissato per domani con lo spettacolo dal titolo "2050: Viaggio in Mongolfiera", a cura dell’associazione ’TuttiaTeatro’, presieduta da Maria Giulia Pichenino, rappresentazione con oltre 35 attori e attrici, anche con disabilità. E’ un’attività – quella di ’TuttiaTeatro’ – iniziata venti anni fa e che fa dell’inclusione il perno centrale di ogni progetto e dell’impegno che viene messo nell’organizzazione di ogni attività portata avanti. Quella dei laboratori teatrali è la più conosciuta e quella che assorbe anche le maggiori energie, ma non è l’unica che l’associazione offre ai ragazzi.

Lo spettacolo di domani è un viaggio nel tempo, fra passato, presente e futuro, e racconta bene – con un linguaggio ’leggero’ ma per niente superficiale – la bellezza del progetto che consente ai ragazzi con disabilità di potersi esprimere liberamente sul palco, per come e per come vogliono farlo. E il viaggio nel tempo riporta ’flash’ di alcuni degli spettacoli organizzati negli anni (tutti sotto forma di musical), l’impegno che ciascuno ha messo per esserci sempre e le difficoltà (sì, anche quelle...) che ogni giorno si devono affrontare e risolvere affinché questo sogno inclusivo possa continuare. E spiegare quali emozioni possano provare i ragazzi protagonisti e – soprattutto – quali emozioni possano far arrivare alla platea, a parole non è facile. Ma sarà semplicissimo capirle (e provarle) domani sera sedendosi in platea.

Luca Mantiglioni