Tenta il borseggio all’agente in borghese. Fugge ma si arrende per la stanchezza

Firenze, 26 agosto 2025 – Nel mare magnum di turisti e utenti della tramvia affollatissima in pieno agosto, ha decisamente scelto quello sbagliato, da derubare.

Perché la vittima era infatti un agente della polizia municipale in borghese, che non ha appena si è accorto che la mano del borseggiatore (coperta da una felpa) si stava allungando nella tasca dei suoi pantaloncini per sfilare un Iphone 12 pro (del valore di circa 700 euro), lo ha bloccato, estraendo il tesserino di riconoscimento.

Il ladro ha tentato la fuga, ma lo stesso agente lo ha bloccato, per poi consegnarlo ai colleghi della polizia di Stato.

E’ successo nella serata di sabato, tra le fermate ’Alamanni’ e ’Rosselli’. Mentre si trovava a bordo, il vigile in borghese si è sentito afferrare il telefono. Istintivamente ha bloccato il braccio del soggetto, risultato poi essere un peruviano di 25 anni. Questi, una volta mollato il dispositivo, ha tentato di divincolarsi, sferrando colpi alla vittima. Alla fermata ’Rosselli’ è riuscito a scendere, ma il poliziotto della municipale alle sue calcagna non lo ha mai mollato. Via Guido Monaco, viale Redi. In via Toselli, il ladro, stremato dalla corsa, si è fermato. E qui sono sopraggiunte le volanti che lo hanno fermato e portato in questura.

Dove, su disposizione del pubblico ministero di turno, Giacomo Pestelli, è scattata l’arresto in semiflagranza.

Ieri mattina, al processo per direttissima, il giudice, Alessio Innocenti, ha convalidato l’arresto, riqualificato il reato in tentata rapina impropria pluriaggravata e disposto a carico del 25enne (difeso dall’avvocato Elisa Baldocci), la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla procura, in attesa della prosecuzione del giudizio.

Misura scattata per i precedenti a carico del medesimo soggetto, che nel suo “curriculum“ vanta diverse evasioni dagli arresti domiciliari e, più recentemente, ha collezionato pure denunce per ricettazione e lesioni personali. Oltre che precedenti specifici per furto con destrezza e tentato furto. Il peruviano, infine, non risulta avere alcuna occupazione .

