La nuova fogna in riva sinistra dall’Argingrosso a San Colombano. Via al cantiere fino a dicembre

Iniziati i lavori in via dell’Isolotto angolo via dell’Argingrosso per il risanamento fognario dell’emissario di riva sinistra dell’Arno. Si tratta, spiega Publiacqua, del risanamento fognario della condotta in calcestruzzo di un diametro di due metri denominata ‘Emissario di Riva Sinistra dell’Arno (Ersa)’, una delle principali dell’area metropolitana e che porta i liquami all’impianto di depurazione San Colombano a Lastra a Signa. L’intervento durerà circa tre mesi e causerà alcune modifiche temporanee (fino al 19 dicembre) alla viabilità previste con ordinanza del Comune.

Via dell’Isolotto: in corrispondenza della fine dell’aiuola spartitraffico posta all’intersezione con Via dell’Argingrosso per metri 76.25 in direzione via Carrara; restringimento di carreggiata - strettoia asimmetrica a destra con direzione da lungarno dei Pioppi a via Carrara; senso unico alternato regolato da impianto semaforico; divieto di sosta con rimozione forzata entrambi i lati in prossimità dell’impianto semaforico istituzione di direzioni consentite diritto e sinistra; limite massimo di velocita’ di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento.

All’intersezione con via dell’Argingrosso divieto di transito a tutti i veicoli - area destinata a pargheggio pubblico; restringimento di carreggiata- strettoia asimmetrica a destra - nella sola corsia d’immissione in via dell’ argingrosso - con direzione da via di Carrara a via dell’Argingrosso; divieto di sosta con rimozione forzata intera sede stradale; limite di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento.

Via dell’Argingrosso: varco di collegamento tra le due corsie posto all’ altezza di via dell’Isolotto; revoca dell’attuale disciplina della circolazione ed istituzione di senso unico in direzione da via dell’isolotto a via dell’argin grosso lato fabbricati;

lungarno dei pioppi: dall’intersezione viale dei platani per metri 15.00 in direzione del numero 49; divieto di sosta con rimozione forzata lato fabbricati; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento.

Lungarno dei Pioppi: all’intersezione con viale dei Platani in corrispondenza della rampa di collegamento con la pista ciclabile e l’attraversamento ciclopedonale; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento; revoca dell’attraversamento pedonale esistente e attraversamento ciclabile adiacente; divieto di transito ai velocipedi con conseguente chiusura alla circolazione degli stessi nel tratto interessato della pista ciclabile.