Antella rivede la luce: ultimi lavori. Pulizia delle strade, stop ai divieti

Ultimi lavori ad Antella: col rifacimento dell’asfaltatura, arrivano a conclusione i vari cantieri che per due anni hanno coinvolto il cuore della frazione, ma anche permesso di sistemare in maniera definitiva la rete fognaria, per prevenire le alluvioni che ad ogni pioggia più sostenuta allagavano case e negozi. A questi, realizzati da Publiacqua, si sono aggiunti lavori di Toscana energia per la rete del gas, con buche e toppe che ora vanno ripristinate.

Gli operai sono dunque al lavoro in queste ore per rifare la pavimentazione nelle strade adiacenti a piazza Peruzzi; dopo la riasfaltatura sarà ripristinata anche tutta la segnaletica orizzontale, compresi gli attraversamenti pedonali stampati a mattoncino. Per la durata di questi ultimi cantieri, piazza Peruzzi tra via dell’Antella e via Peruzzi e anche via Pulicciano in corrispondenza del ponte sull’Isone sono chiuse al traffico; è istituito il doppio senso di circolazione nei tratti limitrofi di via Pulicciano, via dell’Antella e via Peruzzi. Per ridurre i disagi, durante il servizio di pulizia strade in programma e confermato per questa notte e per il pomeriggio di giovedì 28, non sarà in vigore l’obbligo per i cittadini di spostare l’auto.

Chi ha la possibilità a spostare il proprio mezzo per consentire una migliore pulizia della viabilità, è invitato a farlo. Il provvedimento vale per la sola frazione di Antella e solo per i giorni indicati.