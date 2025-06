Novità per la pulizia delle strade. Cambiano giorni e orari, ecco dove

Cambiano orari e giorni della pulizia strade a Barberino, Marcialla, Vico e nella zona industriale della Zambra. La riorganizzazione del servizio ambientale gestito da Alia è disponibile sulla cartellonistica appositamente realizzata e già installata nelle aree comunali interessate oltre che sul sito comunale. Come spiega l’assessore all’Ambiente Elena Borri, "l’obiettivo è ottimizzare le risorse e rendere il servizio più efficace. La definizione dei nuovi orari scaturisce dalla necessità di ottimizzare i turni di spazzamento e di rimodulare i percorsi, in questo modo potremo garantire una pulizia più approfondita delle strade favorendo migliori condizioni di decoro".

Sulle tematiche ambientali il Comune collabora con Alia per migliorare la raccolta differenziata e per mettere in campo azioni di controllo e monitoraggio. Anche con nuovi strumenti digitali, come la app Aliapp, e campagne informative. Tra le iniziative c’è, poi, il progetto degli ispettori ambientali con i quali l’assessore Elena Borri nei giorni scorsi ha individuato alcune aree dei centri storici in cui sono stati rinvenuti sacchetti di rifiuti non differenziati correttamente. "Il mio invito - conclude Borri - è quello di acquisire maggiore consapevolezza e rispettare le regole".