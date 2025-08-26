Ancora paura sulla variante. Un incidente blocca Capalle

Brutto incidente ieri mattina sulla variante di Capalle vicino all’incrocio con via Fornello. E per la dinamica che lo ha contraddistinto, con un esito e delle conseguenze che potevano essere ancora più gravi. Protagonista, loro malgrado, una coppia di campigiani, 86 anni l’uomo, 80 la donna, che, a bordo della loro auto, una Dacia Sandero, stavano percorrendo la strada in direzione di Calenzano.

Per cause ancora da accertare – l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del malore – l’uomo ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, ribaltandosi più volte su se stesso per finire la propria ‘corsa’ nel campo adiacente dove ci sono anche degli alberi. Immediato è scattato l’allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale campigiana e le ambulanze della Misericordia di Campi e della Pubblica Assistenza di Campi. Necessario inoltre l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno contribuito alle operazioni di soccorso (l’auto si era infatti capovolta) per estrarre entrambi gli occupanti in condizioni di sicurezza e affidare la coppia di anziani alle cure del personale sanitario.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo, l’uomo invece in codice rosso anche se non in pericolo di vita. Quello che resta negli occhi tuttavia sono le immagini del sinistro, con l’auto gravemente danneggiata e oggetti sparsi nei dintorni. Ai bordi di una strada del comune di Campi in cui si registrano non pochi incidenti e che per fortuna, complice anche il mese di agosto, non era ancora particolarmente trafficata così come nel resto dell’anno.

Inevitabile, per i rilievi del caso da parte della Polizia locale, il senso unico alternato per più di un’ora, con conseguenti disagi alla viabilità e il ritorno alla normalità solo dopo mezzogiorno.

Pier Francesco Nesti