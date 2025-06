Antella, lavori anti-allagamenti. Da domani il cantiere entra nel vivo

Ancora lavori ad Antella, ma stavolta saranno conclusivi rispetto alle opere anti-allagamento che negli ultimi mesi hanno coinvolto il cuore della frazione. Da domani il centro abitato sarà interessato da interventi ai sottoservizi, dopo i quali si passerà al rifacimento del manto stradale nelle principali direttrici attorno alla piazza: sono in programma durante l’estate per ridurre l’impatto sulla viabilità e i disagi, spiegano dall’amministrazione. Si chiuderanno così i complessi lavori di rifacimento dell’impianto fognario che tanti allagamenti ha causato negli anni. "Abbiamo invitato tutte le società dei sottoservizi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi – a effettuare tutti gli interventi necessari sotto strada per non dover poi intervenire nuovamente una volta che saranno rifatti gli asfalti che daranno nuovo decoro". Da domani su via dell’Antella all’incrocio con il ponticino in via di Pulicciano sarà effettuata la riparazione della condotta idrica, propedeutica per i successivi lavori in via Peruzzi: previsto per 3 giorni il senso unico alternato per raggiungere il cimitero, la Misericordia e la scuola Santa Maria all’Antella e chiusura del ponte per 48 ore. Dal 16, gli operai si spostano su via Peruzzi dalla piazza all’area mercato per la sostituzione della condotta idrica. A luglio si passa a via dell’Antella tra il ponte e piazza Peruzzi. Dal 25 agosto l’asfaltatura.