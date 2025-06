Commercio, in arrivo Iper Tosano. Fra i 200 addetti gli ex Carrefour

Aprirà i battenti il prossimo 26 giugno il nuovo Iper Tosano che sostituirà l’ex punto vendita Carrefour all’interno del Centro commerciale Il Parco di via Ciolli. Al momento non si conoscono i dettagli del taglio del nastro, cui interverranno sicuramente anche le Istituzioni, ma la comunicazione della data ufficiale è stata data già via social sulla pagina Facebook del centro commerciale stesso dove è annunciata anche la prima iniziativa di promozione della struttura: dal 26 giugno al 6 luglio ad ogni spesa effettuata sarà infatti applicato uno sconto del 10%.

Dopo tante ipotesi, dunque, l’annuncio sull’apertura del nuovo ipermercato, gestito dal Gruppo Veneto Tosano, è arrivato confermando il via nel mese di giugno. Sono intanto in corso gli ultimi ritocchi interni all’ipermercato, dove si sta provvedendo anche al rifornimento degli scaffali mentre all’esterno sono in fase conclusiva gli interventi sui parcheggi che hanno permesso di aumentare la dotazione legata alla sosta con un potenziamento complessivo di circa 70 posti auto. Già terminata, fra l’altro, la rampa di accesso da via di Prato.

Contestualmente al restyling dell’area di sosta esterna è stata prevista anche la sistemazione dei parcheggi pubblici di via Cherzani e di via Caduti di Nassirya, la manutenzione e la riqualificazione della viabilità e di opere accessorie di utilità pubblica nell’area limitrofa. All’interno del nuovo ipermercato lavoreranno circa 200 addetti: come da accordi sindacali siglati sono stati reintegrati anche gli ex dipendenti Carrefour, una cinquantina, che hanno accettato di continuare con la nuova proprietà. In più sono state effettuate due iniziative di “recruiting day“ per completare la dotazione di personale per le diverse mansioni e i diversi reparti. La prima è stata realizzata a gennaio e la seconda poche settimane fa, nel mese di maggio, per la copertura di una serie di posizioni: addetti ipermercato, addetti ai reparti freschi (macelleria, pescheria, panetteria e pasticceria, ortofrutta, cucina, banco salumi e latticini), addetti sala/cassa, addetti vigilanza.