San Godenzo, donna 62enne cade in una marroneta e si ferisce a una gamba

San Godenzo (Firenze), 6 settembre 2025 – Una donna è caduta e si è ferita a una gamba nel comune di San Godenzo (Firenze) in località la Trappola. La donna, 62 anni, si è infortunata nella zona impervia di una marroneta.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona e proseguito con il mezzo fuoristrada trasportando attrezzature e presidi sanitari. A piedi è stata raggiunta la donna, i vigili del fuoco hanno stabilizzato e immobilizzato l’arto inferiore ferito e, disposta la donna su una barella toboga. Attraverso una manovra su corda per superare una zona particolarmente impervia, è stata trasportata per giungere al fuoristrada. Raggiunta l’ambulanza la donna è stata affidata al personale sanitario per il trasporto in ospedale.