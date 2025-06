Tuffo nel fiume Orcia. Ragazzo ferito al piede

Poteva avere serie conseguenze la disavventura capitata ad un giovane di Montalcino che nel pomeriggio di venerdì ha pensato con due amici di recarsi al fiume Orcia, nei pressi di Castelnuovo dell’Abate, per fare un bagno in un suggestivo angolo della Val d’Orcia. Il ragazzo ha provato a fare un tuffo eseguendo un salto mortale ma la presenza di uno scoglio lo ha indotto a mettere in avanti le gambe per non rischiare si sbattere la testa.

L’ impatto con lo scoglio è stato piuttosto violento e gli ha causato una profonda ferita al piede destro. I suoi amici hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza della misericordia di Montalcino. Un intervento non facile data la zona impervia che ha costretto i soccorritori a percorrere un tratto a piedi lungo un sentiero scosceso con tutta l’attrezzatura necessaria all’intervento.

Visto che trasportare contemporaneamente infortunato ed attrezzatura avrebbe comportato un notevole allungamento dei tempi di intervento il personale ha deciso di chiedere l’ausilio dell’ elisoccorso. Il ragazzo è sempre stato cosciente e collaborativo ed è stato portato a bordo dell’ elicottero con il verricello per poi volare al pronto soccorso di Grosseto.

In serata è stato dimesso ma dovrà sottoporsi ad altri accertamenti per stabilire se i sanitari dovranno intervenire chirurgicamente o meno. Un lieto fine per fortuna ma con tanta paura per l’ incidente accaduto al giovane.

Andrea Falciani