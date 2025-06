Un bookshop nella Fortezza. Progetto da 140mila euro. La scommessa di Montalcino

C’è un nuovo progetto di sicuro interesse, che riguarda la trecentesca fortezza di Montalcino uno dei luoghi simbolo della città del Brunello. E’ la realizzazione di un bookshop ossia di un punto vendita di pubblicazioni e oggettistica varia che serva anche come punto di accoglienza per i molti turisti che ogni giorno la visitano. In particolare un luogo dove si potranno trovare non solo i tradizionali gadget per il visitatori ma anche prodotti gastronomici del territorio quali miele, formaggi, tartufi ad esclusione del vino (nelle sale interne è già in funzione una enoteca) e libri e pubblicazioni sulla città ed il suo territorio.

"E’ un progetto – dice il sindaco Silvio Franceschelli – che si colloca nel procedimento di affidamento dei locali della stessa fortezza. Un percorso che ha preso il via mesi fa e che riguarda non solo i locali interni già fruibili dai turisti ma anche la cappella che si trova nel cortile interno della rocca". Il Comune ha pubblicato un atto che apre la procedura di assegnazione dei locali e spiega in modo dettagliato ciò che sarà realizzato. La struttura dovrà essere dotata di un totem interattivo attraverso cui il visitatore avrà la possibilità di reperire notizie di carattere storico, sociale e anche commerciale non solo sul capoluogo ma su tutto il territorio. Sarà possibile, dalla stessa postazione, prenotare ristoranti alberghi ed ottenere informazioni sugli orari delle fortezza e sulle attività che soprattutto nel periodo estivo si svolgono al suo interno. Gli operatori della struttura avranno tutto sotto controllo grazie ad una serie di monitor collegati alle numerose telecamere installate nelle zone visitabili del monumento. Nei locali della fortezza ci saranno dunque anche zone interdette ai visitatori dove saranno collocati il magazzino e le attrezzature riguardanti gli impianti. Le zone aperte ai visitatori saranno dotate di arredi espositivi e, dall’interno della cappella sarà possibile attraverso una scala a chiocciola, accedere direttamente ai camminamenti di ronda sulle possenti mura della fortezza. Il progetto avrà un costo di circa 140mila euro. Ancora un intervento di riqualificazione dunque che giunge dopo quelli di ristrutturazione della cinta muraria, di piazza d’Armi e dei giardini interni, che migliorerà il decoro del monumento.

Andrea Falciani