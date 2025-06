Inaugurato lo stadio di Rugby: "Polo sportivo e di aggregazione"

TA DI SIENA

Il rugby ha trovato casa a Torrita di Siena con l’inaugurazione dello stadio realizzato dal Comune di Torrita di Siena, con un investimento complessivo di circa un milione di euro, di cui 360mila euro ottenuti tramite il bando per l’impiantistica sportiva della Regione Toscana.

All’evento ha preso parte il governatore Eugenio Giani, che ha tagliato il nastro insieme alla consigliera regionale Elena Rosignoli, al sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi, all’assessore allo sport Roberto Trabalzini, alla presidente dell’Asd Molòn Labè Rugby Flavia Berti, e alla delegata nazionale Fir Erica Morri.

"Il rugby è uno sport che in Toscana e a Torrita di Siena, dove indubbiamente c’è capacità di iniziativa, in forte crescita – ha commentato Giani – e questo mi rende molto orgoglioso, perché dimostra che la nostra regione sa valorizzare uno sport che esprime autenticità, correttezza e spirito di squadra".

"L’inaugurazione dello stadio del rugby – ha dichiarato il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi – è il punto di arrivo di un lungo progetto che ha coinvolto amministrazione, tecnici e interlocutori privati. Mi preme ringraziare l’architetto Riccardo Pizzinelli e l’ingegnere Alessandro Valtriani, la Regione Toscana, gli ex-proprietari dei terreni, le ditte incaricate dei lavori e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo nuovo spazio per la comunità".

Le esibizioni del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena e della Banda della Filarmonica La Samba hanno aperto la cerimonia inaugurale in un clima di festa che ben si addice alla nascita di un luogo di sport e aggregazione. Oltre al campo, con i suoi spogliatoi, l’impianto comprende infatti un’accogliente club house dove sarà possibile trascorrere il “terzo tempo” dopo gli incontri o ritrovarsi in compagnia nel fine settimana.

"Lo stadio Torrita Leones – ha sottolineato l’assessore allo sport Roberto Trabalzini è un luogo deputato alla pratica del rugby, ma pensato anche per dare a Torrita un ulteriore spazio per l’aggregazione giovanile". La gestione dell’impianto è affidata all’associazione sportiva Molòn Labé Rugby, che è attiva con corsi per varie fasce di età, coordina tramite il “Progetto arte” un’unione di società sportive toscane impegnate nella promozione del rugby femminile. "Abbiamo atteso questo giorno per 10 anni – ha sottolineato la presidente dell’Asd Molon Labe Rugby Flavia Berti –. Se oggi il campo da rugby a Torrita è realtà si deve ringraziare l’amministrazione comunale, per la disponibilità e la lungimiranza con cui ha ascoltato le esigenze dell’associazione".