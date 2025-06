Archeodromo in ascesa. Il museo sarà ampliato e dotato di illuminazione

Cresce l’appeal dell’archeodromo di Poggibonsi e cresce anche la sua sicurezza. Il primo museo italiano en plein air sull’ Alto Medioevo sarà ampliato e dotato finalmente di illuminazione per difenderlo dai vandali, che negli ultimi anni lo hanno preso di mira più volte. I lavori, assegnati in questi giorni, partiranno a breve. Saranno effettuati dall’ Associazione Arkè di Marina di Grosseto, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa. Si tratta di un intervento da 375 mila finanziato con fondi comunitari e che prevede la realizzazione di sei capanne (che andranno ad aggiungersi alle nove attuali) e di una adeguata illuminazione. "Sarà una illuminazione suggestiva, evocativa di quella utilizzata al tempo a cui fa riferimento la ricostruzione- spiega l’amministrazione comunale- che permette di ampliare il livello di fruizione dell’area e che rappresenta un deterrente per eventuali atti di vandalismo e danneggiamento delle strutture". Atti vandalici che, purtroppo, non sono mancati da qualche anno a questa parte. Salvo imprevisti, i lavori saranno ultimati entro la seconda metà dell’anno. Con questo intervento quello di Poggibonsi sarà il più grande Archaeological Open Air Museum in Italia. Come dire, insomma, che Poggibonsi continua a investire sulla cultura e su un museo che, lo dicono i numeri, è sempre più attrattivo. L’Archeodromo viaggia infatti alla media di 30 mila presenze all’anno. Intenso il rapporto con le scuole: da febbraio a maggio sono arrivati in gita scolastica 9mila studenti da tutta Italia, oltre a 600 insegnanti. Una formula, quella delle ricostruzioni storiche all’Archeodromo, che si sta rilevando assai azzeccata. Chi fa tappa quassù si tuffa nell’atmosfera di un villaggio di epoca carolingia, con tanto di artigiani e guerrieri in costume, rievocazioni di battaglie e di eventi storici che uniscono rigore filologico, spettacolo, partecipazione attiva del pubblico, che viene reso protagonista delle scene in costume rappresentate. Tra gli attori ci sono spesso anche gli archeologi, compreso il direttore scientifico del parco archeologico, il professor Marco Valenti dell’Università di Siena.