Turista colpito da West Nile. Scatta la disinfestazione nelle strade di Levanto

L’allarme è arrivato dal Dipartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica dell’Asl 5: un turista che ha soggiornato di recente a Levanto, ha contratto l’infezione di arbovirosi da virus West Nile. Dopo i primi sintomi, i successivi accertamenti hanno confermato che si trattava di ’febbre del Nilo’, malattia trasmessa principalmente attraverso la puntura della zanzara comune infetta. Da qui la necessità di ridurre il più possibile la ’popolazione’ di zanzare nella zona di Levanto, attraverso un’ampia disinfestazione.

L’intervento verrà eseguito di notte, dalle 23.30 di domani, lunedì, fino alle 8 di martedì da parte di una ditta specializzata: verrà effettuata una disinfestazione urgente attraverso un trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara ’culex pipiens’, conosciuta come “zanzara comune”, nelle tombinature pubbliche, in aree pubbliche e private. Un’ordinanza del sindaco di Levanto Luca Del Bello impone ai privati la rimozione di ristagni d’acqua nei sottovasi, recipienti e annaffiatoi "che dovranno essere svuotatI e mantenuti asciutti nei cortili privati, balconi e terrazze".

Tutti i locali aperti al pubblico dovranno inoltre chiudere entro le 23.30, così come dovranno restare chiuse porte e finestre. Inoltre dovranno restare spenti "gli impianti di ricambio dell’aria". Disposto anche di "tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto, le ciotole e gli abbeveretoi".

Queste le strade e le zone che saranno interessate dall’intervento di disinfestazione: dalle 23.30 di lunedì’ alle 6 di martedì Via Jacopo da Levanto (tra l’incrocio con Via Marconi e Via Dante), Via Dante Alighieri, Via G. Marconi, Via San Rocco, Via della Concia, Piazza Cavour, Via Saragoni, Via Varego (dall’incrocio con Via della Concia a quello con Salita S. Francesco), Via M. Vinzoni, Via Guani (dall’incrocio con Via M. Vinzoni alla scalinata denominata “Purtegun”) Via delle Scuole, Via Garibaldi, Via D. Viviani (dall’arco di Via Garibaldi all’incrocio con Via XXV Aprile), Salita S. Francesco (da incrocio con V. Garibaldi a incrocio con Corso Roma), via XXV Aprile e aree limitrofe destinate a parcheggi pubblici, Via Terraro (dall’incrocio con Via Garibaldi all’incrocio con Via Martiri della Libertà), Via Martiri della Libertà fino al complesso scolastico Scuola secondaria inferiore e superiore, Via Galli dal supermercato fino al secondo parcheggio pubblico sulla sinistra compreso e Piazza Matteotti. Disinfestazione dalle 6 alle 8 di martedì sull’area pubblica in Via Terraro (sul retro del Condominio Ceula) con i relativi percorsi pedonali e in tutte le aree verdi private sul retro delle abitazioni di Via Garibaldi, di Via Terraro, di Via M. Vinzoni, di Via Saragoni e di Via Varego e i box interrati sotto Piazza G. Matteotti e sul lato destro a salire di Via XXV Aprile.

C.Mas.