La sveglia suona presto. C’è la Fiera della caccia

La tradizione torna in città. Come vuole la storia della rassegna ideata dalla Federcaccia la prima domenica di settembre è dedicata agli appassionati della caccia con la “Fiera degli uccelli e del cane da caccia“. Anche se nel corso degli anni l’iniziativa ha lasciato ampio spazio alla vendita di abbigliamento tecnico e non soltanto e gastronomia tipica delle fiere. Resta comunque un appuntamento molto frequentato quello che si svolge dalle prime ore del mattino di oggi fino alla serata. Gli stand di esposizioni e attività legate alla tradizione venatoria e street food aprono di buon mattino nell’anello intorno alla stazione ferroviaria. Per questo scattano i divieti di sosta e di transito. Il comando della polizia municipale diretto dal comandante Ilaria Benassi ha emesso un’ordinanza per regolare la circolazione stradale fra le 6 del mattino e le 21. Saranno chiuse al traffico e alla sosta veicolare Viale XXI Luglio e Via Cadorna, nonché Piazza Jurgens, dove il transito sarà consentito solo ai veicoli autorizzati, alle forze dell’ordine, ai mezzi di soccorso e ai taxi. In via XX Settembre, nel tratto tra Via Garbusi e Piazza Jurgens, sarà vietata la sosta mentre il transito sarà consentito a doppio senso per taxi, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, con obbligo di svolta a destra all’incrocio con Via Garbusi. Inoltre, l’area di sosta Metropark sarà accessibile con ingresso e uscita da Via del Murello, regolamentata con precedenza ai veicoli in entrata. In piazza Jurgens si terrà la consueta passerella dei cani da caccia.